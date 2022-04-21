Ворота дома Жданок раскрасили в цвета украинского флага. Дело заводить она не захотела

"У дома госпожи Жданок в Гарциемсе новые ворота. Бдительность соседей - она такая. Прекрасный выбор цветов", - подписал Артус две фотографии.

Сама депутат подтвердила журналистам, что ворота ее дома перекрасили и сообщила, что обратилась в полицию.

Ždanokas kundzes mājai Garciemā ir jauni vārti. Tāda ir tā kaimiņu modrība. Brīnišķīga krāsu izvēle✌🏼 #SlavaUkraine pic.twitter.com/ybNCjwRDN9 — Artuss Kaimins (@artuss) April 21, 2022

В отделе по связям с общественностью Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что в полицию поступила информация о данном инциденте, но лицо не захотело возбуждать уголовное дело.

По словам депутата Рижской думы от РСЛ Мирослава Митрофанова, всем понятно, почему ворота у дома политика окрашены в цвета украинского флага. По его мнению,

люди возбуждены и ищут разные способы использовать свою энергию в нынешних условиях войны. Митрофанов отметил, что не все готовы выходить на протесты, не все могут отправиться помогать беженцам или собирать пожертвования.

На вопрос, может ли это быть связано с голосованием депутата Европарламента по резолюции против российской агрессии на Украине, когда Жданок оказалась одной из немногих депутатов Европарламента, не поддержавших резолюцию, сопредседатель РСЛ ответил, что это связано с тридцатилетней работой политика.

"За тридцать лет было написано много ложных и довольно враждебных новостей о поступках Жданок, ее убеждениях и так далее. Кроме того, журналисты редко обращаются к ней, чтобы узнать, что она на самом деле думает в том или ином случае. Это не результат одного голосования, а результат тридцатилетнего конфликта", - сказал Митрофанов.

Агентству LETA пока не удалось связаться с депутатом Европарламента.

Напомним, Татьяна Жданок стала одной из немногих депутатов Европарламента, не поддержавших резолюцию против российской агрессии в Украине. В резолюции содержался призыв к ужесточению санкций против РФ и изложены усилия по предоставлению Украине статуса кандидата в члены Европейского союза.

24 февраля Россия начала полномасштабное военное наступление на Украину. Пока Россия продолжает агрессию, по всему миру проходят массовые протестные акции, одним из символов которых стал флаг Украины.