Ворота дома Жданок раскрасили в цвета украинского флага. Дело заводить она не захотела

"У дома госпожи Жданок в Гарциемсе новые ворота. Бдительность соседей - она такая. Прекрасный выбор цветов", - подписал Артус две фотографии.
Сама депутат подтвердила журналистам, что ворота ее дома перекрасили и сообщила, что обратилась в полицию.
В отделе по связям с общественностью Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что в полицию поступила информация о данном инциденте, но лицо не захотело возбуждать уголовное дело.
По словам депутата Рижской думы от РСЛ Мирослава Митрофанова, всем понятно, почему ворота у дома политика окрашены в цвета украинского флага. По его мнению,
люди возбуждены и ищут разные способы использовать свою энергию в нынешних условиях войны. Митрофанов отметил, что не все готовы выходить на протесты, не все могут отправиться помогать беженцам или собирать пожертвования.
На вопрос, может ли это быть связано с голосованием депутата Европарламента по резолюции против российской агрессии на Украине, когда Жданок оказалась одной из немногих депутатов Европарламента, не поддержавших резолюцию, сопредседатель РСЛ ответил, что это связано с тридцатилетней работой политика.
"За тридцать лет было написано много ложных и довольно враждебных новостей о поступках Жданок, ее убеждениях и так далее. Кроме того, журналисты редко обращаются к ней, чтобы узнать, что она на самом деле думает в том или ином случае. Это не результат одного голосования, а результат тридцатилетнего конфликта", - сказал Митрофанов.
Агентству LETA пока не удалось связаться с депутатом Европарламента.
Напомним, Татьяна Жданок стала одной из немногих депутатов Европарламента, не поддержавших резолюцию против российской агрессии в Украине. В резолюции содержался призыв к ужесточению санкций против РФ и изложены усилия по предоставлению Украине статуса кандидата в члены Европейского союза.
24 февраля Россия начала полномасштабное военное наступление на Украину. Пока Россия продолжает агрессию, по всему миру проходят массовые протестные акции, одним из символов которых стал флаг Украины.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!