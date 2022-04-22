Депп заявил, что не вернется к роли Джека Воробья даже за 300 миллионов долларов

Об этом актер заявил в ходе судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд

Напомним, ранее Disney отстранил Деппа от участия в новой части "Пиратов карибского моря" после скандала с Херд, обвиняющей бывшего мужа в домашнем насилии.

Адвокат Херд Бен Роттенборн во время заседания решил уточнить у Деппа момент с ролью Джека Воробья.

"Правильно ли я понимаю, мистер Депп, что даже если Disney предложит вам $300 миллионов и миллион альпака, ничто не заставит вас вернуться и снова начать сотрудничать с Disney над "Пиратами Карибского моря", верно?" - цитирует адвоката Esquire.

Депп ответил утвердительно. Джонни также признался, что до сих пор не посмотрел первый фильм "Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины", но знает об успехе картины. Актер подчеркнул, что его персонаж Джека Воробья по-прежнему появляется в парках аттракционов и магазинах игрушек.

Он указал, что его карьера "закончилась" с "той секунды, когда против него были выдвинуты обвинения":

"Независимо от результата этого испытания, я буду нести это до конца своих дней... Я подаю на нее [Эмбер Херд] в суд за клевету и различные лживые высказывания, которые она использовала, чтобы покончить со мной".

Ранее Джонни Депп сказал, что обвинения Эмбер разрушили его карьеру. Его цель сейчас - правда: "Я сам никогда не доходил до того, чтобы каким-либо образом ударить мисс Херд, и я никогда в жизни не ударил ни одну женщину". По мнению актера, сначала все было "слишком хорошо, чтобы быть правдой". Джонни Депп также описал в суде один странный "ритуал", который Эмбер делала каждый вечер. По его словам, Херд разувала его и давала бокал вина. Когда же Депп снял ботинки самостоятельно, то чуть не вызвал у жены истерику.

До этого в суде выступили помощница американской актрисы Кейт Джеймс и психолог актера Лорел Андерсон, которая консультировала пару по семейным вопросам.