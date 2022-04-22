Служба госбезопасности предупредила Русский союз Латвии

VDD, оценивая происходящее в информационном помещении, многократно констатировала несоответствие деятельности РСЛ и его представителей демократическим ценностям и интересам национальной безопасности Латвии.

Более подробных комментариев VDD не дала.

Как сообщил агентству LETA депутат Рижской думы от РСЛ Мирослав Митрофанов, предупреждение от VDD было получено примерно месяц назад. По словам политика, ничто не свидетельствует о том, что РСЛ нарушит законы, и в этом предупреждении о законах не было речи.

"В предупреждении VDD указала, что РСЛ не может поддерживать агрессию. Также они указали на голосование депутата Европейского парламента (ЕП) Татьяны Жданок в ЕП, где она не поддержала резолюцию против агрессии России в Украине. Мы все понимаем, что это не нарушение закона, а политическое голосование, которое является выбором каждого депутата", - сказал сопредседатель РСЛ.

По словам Митрофанова, в предупреждении было упомянуто еще одно лицо, являющееся членом РСЛ, но не являющееся должностным лицом. Митрофанов отметил, что, глядя со стороны закона, право говорить от имени партии есть либо у сопредседателя, либо у правления в целом, однако в предупреждении VDD не было указано, что сопредседатель или правление заявляли что-то, что поддерживает агрессию.

"Этот вопрос мы рассмотрели на заседании правления и решили, что наша обязанность проинформировать все наши территориальные отделения, чтобы они могли на месте скоординироваться и передать информацию каждому члену партии с просьбой не распространять информацию, которая в нынешних условиях может быть вредной, например, информация, которая поддерживает агрессию, ложные сведения из непроверенных источников", - сказал Митрофанов.

Также партия попросила вообще воздержаться от обсуждения войны в социальных сетях. На вопрос, можно ли контролировать активность членов партии в социальных сетях, Митрофанов отметил, что РСЛ не может контролировать около 700 человек, однако партия может попросить передать информацию дальше.

Митрофанов отметил, что и сам, если замечает сомнительное сообщение в социальных сетях, пишет или звонит членам партии с просьбой так не поступать или же удалить свою запись.

Он подчеркнул, что ситуация стабилизировалась.