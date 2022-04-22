Сотрудники полиции, выполняя служебные обязанности, заметили автомобиль BMW 320D, который в волости Ирлавас Тукумского края на автодороге Тукумс - Ауце за пределами жилого места ехал со скоростью 178 км/ч, превысив таким образом допустимый лимит в 90 км/ч на 88 км/ч.

В связи с произошедшим начат административный процесс, водитель оштрафован на 400 евро и лишен прав на шесть месяцев.

Видео: В Тукумском крае остановили BMW, "летевшую" со скоростью 178 км/ч

Госполиция повторно отмечает, что превышение максимально разрешенной скорости - безответственное и безрассудное действие, которое может быть смертельным не только для самого водителя, но и для других участников дорожного движения.