Пт, 22.04.2022
Отозвалось более 50 человек, которые согласились предоставить свои показания, информацию и материалы. Процесс начат Юрис Стуканс, генеральный прокурор Латвии
Юрис Стуканс, генеральный прокурор Латвии

Правда ли, что ударившая по Краматорску "Точка-У" принадлежала Украине?

ФОТО: RE:CHECK

Пользователи социальных сетей активно делятся видео, в котором некий российский блогер рассказывает, что ракетный удар по Краматорску якобы был совершен украинскими военными. Он это аргументирует тем, что Россия якобы не использует ракеты "Точка-У", которыми было совершено нападение. Это неправда. Есть многочисленные свидетельства, что Россия по-прежнему применяет эти ракеты и что удар был со стороны российских войск.

Мужчина на видео - блогер Юрий Подоляка, родившийся в Украине. Сейчас он проживает в России и активно распространяет дезинформацию о вторжении России в Украину. Подоляка пользуется популярностью в социальных сетях. Например, в Telegram у него почти два миллиона подписчиков. У него также был популярный канал на YouTube, который был заблокирован за нарушение правил пользования.

В видео он рассказывает о ракетном ударе, который был совершен 8 апреля в городе Краматорск. Подоляка заявляет, что Киевские власти хотят доказать, что удар был совершен Россией, хотя такие ракеты якобы использует только сторона Украины. Он говорит:

"(..) самым убийственным аргументом, который их пригвоздил, стали серийные номера ракет. (..) И серийные номера вот этих разгромных блоков, они очень близко к серийным номерам тех ракет, которые падали на Донецкие города",

и делает вывод:

"(..) это ракеты из одной партии, то есть той партии, которые были оставлены во времена Советского союза на территории Украины".

Такой же версии придерживается Россия и сепаратисты Донбасса. Как заявило Минобороны России, российские войска не совершали нападение на Краматорск, а ракеты "Точка-У" применяются только украинскими вооруженными силами. Однако есть многочисленные свидетельства, что их также используют российские военные.

Группа расследователей Conflict Intelligence 6 марта сообщала (здесь), что Россия начала применять именно эти ракеты. А в ночь на 8 апреля (перед ударом) в одном из пророссийских Telegram-каналов появилось следующее сообщение:

"Гражданам эвакуирующимся сейчас из Славянска, Краматорска и близлежащих населённых пунктов советую покидать города не на жд транспорте".

Также в социальных сетях было размещено видео, на котором видны эти ракетные установки, помеченные латинскими буквами V, сообщает Би-би-си (здесь). Как известно, V является одним из символов вторжения российских войск в Украину.

Серийный номер ракеты также не доказывает, что она принадлежит Вооруженным силам Украины (ВСУ). Этот миф подробно разобрали специалисты по проверке фактов из The Insider и StopFake. Они сообщали, что серийный номер "Ш91579" - это заводская маркировка, которую во времена СССР наносили на все снаряды, произведенные на Воткинском заводе, и что "Точка-У" числится на вооружении у восьми стран.

Украинские СМИ писали, что нападение произошло утром 8 апреля, когда на вокзале Краматорска находились мирные жители, ожидающие эвакуационного поезда. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удар был нанесен ракетой "Точка-У" и обвинил в нападении российские войска. На обломке ракеты видна надпись "За детей". Как сообщали СМИ из разных стран, в результате этого удара погибли десятки людей.

Подоляка также заявляет, что украинский политик Алексей Арестович в одном из интервью якобы раскрыл схему обмана жителей Украины. Подоляка говорит:

"Это видео, (..) где Арестович украинскому корреспонденту объясняет схему обмана тех людей, которые ему доверились. Это стандартная схема, которая используется для оболванивания масс. И Лешенька Арестович открыто, не стесняясь, самовлюбленно хвастается перед всеми, как он обманывает народ Украины".

Видео, о котором рассказывает Подоляка, это отрывок из интервью 2017 года (здесь). В нем советник главы Офиса президента Украины, психолог Алексей Арестович рассуждает на тему манипуляций обществом. В свою очередь отрывок, опубликованный Подолякой, длится всего полторы минуты; в нем ведущая задает Арестовичу вопрос, как нами манипулируют политики. В ответ Арестович рассказывает о так называемых кнопках, психологических приемах, которые используются политиками.

Фраза Арестовича вырвана из контекста. Тема этого интервью - психология и манипуляция сознанием человека и как не поддаваться этим манипуляциям, о чем ведущая программы сообщает в самом начале передачи.

Вывод: То, что ракетный удар по Краматорску был совершен ВСУ - миф, созданный Кремлем. Факты показывают, что нападение было со стороны российских войск. Фраза Арестовича о манипуляции обществом вырвана из контекста.

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