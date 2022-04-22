Видео ⟩ Эд Ширан выпустил клип, снятый в Киеве до войны
Британский певец Эд Ширан (Ed Sheeran) представил клип к песне "2step", записанной совместно с американским рэпером Lil Baby. Видео к треку было снято в Киеве еще до войны - осень 2021 года.
Британский певец Эд Ширан (Ed Sheeran) представил клип к песне "2step", записанной совместно с американским рэпером Lil Baby. Видео к треку было снято в Киеве еще до войны - осень 2021 года.
Эд Ширан сообщил, что все авторские сборы передаст организации DEC для помощи украинцам, пострадавшим от войны.
Портал "Униан" сообщает, что одна из локаций в Киеве - это двор механико-математического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Сам Эд Ширан в клипе появился на проезжей части одной из улиц Киева.
"Я снял видео на 2step в Киеве, в Украине, до того, как там начались разрушительные акты насилия. Это был мой первый визит в страну, и я чувствовал невероятное гостеприимство, находясь там: от каждого члена съемочной команды до простых людей, которых я встретил во время отдыха", - рассказал музыкант.
Ранее британская группа Pink Floyd выпустила песню Hey Hey Rise Up совместно с Андреем Хлывнюком из украинской группы "Бумбокс".
Видео: Эд Ширан - "2step"
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