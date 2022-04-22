Видео ⟩ Эд Ширан выпустил клип, снятый в Киеве до войны

Портал "Униан" сообщает, что одна из локаций в Киеве - это двор механико-математического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Сам Эд Ширан в клипе появился на проезжей части одной из улиц Киева.

"Я снял видео на 2step в Киеве, в Украине, до того, как там начались разрушительные акты насилия. Это был мой первый визит в страну, и я чувствовал невероятное гостеприимство, находясь там: от каждого члена съемочной команды до простых людей, которых я встретил во время отдыха", - рассказал музыкант.