Опубликовано скандальное фото Лаврова - командировка в Японию с любовницей и девушкой из эскорта

В распоряжение СМИ попала фотография, на которой Сергей Лавров, его любовница Светлана Полякова (слева), олигарх Олег Дерипаска, эскортница Екатерина Лобанова (рядом с Дерипаской), бывший владелец сети стриптиз-салонов Геннадий Ровнер (одет в оранжевую куртку) и председатель Фонда развития связей Тайваня и Японии Анджело Ку (в верхнем ряду второй слева) позируют у японского ресторана.

Rusya,Lavrov, metresi Svetlana Polyakova ve Rus oligark Oleg Deripaska ile Rus seks işçisi Ekaterina Lobanova'yı gösteriyor.

Resimdekiler,Lavrov ve metresi,Putin'e yakın bir oligark olan Oleg Deripaska,ve eski bir petrol yöneticisi ve petrol ve gaz sanayicisi olan Gennady Rovner. pic.twitter.com/ECps5Ylj3R — monte346363 (@monte346363) April 20, 2022

Фотография сделана во время официального визита Лаврова в Японию в конце марта 2018 года, во время которого он встречался со своим японским коллегой Таро Коно. Это произошло спустя несколько недель после отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля "Новичком". Лавров по этой причине просил Японию помочь установить его местонахождение, свидетельствует новое расследование The Insider и New Lines.

Присутствие переводчицы Лаврова (на фото в верхнем ряду слева), которая посещает различные официальные мероприятия и не только, - еще одно доказательство того, что фотография сделана во время официального визита.

Программа по распознаванию лиц Microsoft Azur подтвердила, что Лобанова и "женщина на фотографии с Лавровым и Дерипаской - один и тот же человек".

Russian Foreign Minister traveled to Japan in the company of his mistress Polyakova and the oligarch Deripaska, who traveled with his escort Lobanova. Previous investigations into Lavrov's corrupt ties to Polyakova and Deripaska confirm this:https://t.co/35CzKb2NDx pic.twitter.com/swGTaAztD8 — The Insider (@InsiderEng) April 21, 2022

На одном из сайтов для взрослых Lizzy Sex Relax ее фото набрало 183 000 лайков. Новая опубликованная фотография подкрепляет утверждения оппозиционного политика Алексея Навального о том, что Лавров регулярно берет свою любовницу Полякову в официальные кремлевские поездки, часто за счет своего друга - миллиардера Дерипаски, на которого наложены санкции Запада.

Сообщается, что актриса и руководитель ресторана с 2014 года занимает должность в МИД РФ и у нее "длительные и очень тесные" связи с Лавровым. По данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, она сопровождает Лаврова во всех зарубежных поездках и более 60 раз летала на служебном самолете.

Данные о собственности свидетельствуют о том, что Поляковой и ее семье в России и Великобритании принадлежит недвижимость примерно на один миллиард рублей (около 12 млн евро)

Полина Ковалева, считающаяся падчерицей Лаврова, недавно попала под санкции Великобритании по поводу квартиры в Лондоне стоимостью 4,4 миллиона фунтов, которую она приобрела в возрасте 21 года.

Полякову часто называют Светланой Лавровой, хотя настоящей женой главы МИД является Мария Лаврова. Она также сотрудница МИД, однако характеризуется как "необычный бюрократ".

ФБК уже ранее раскрывал тесные связи между Лавровым и олигархом Дерипаской.

Фотография Лаврова и Дерипаски подтверждает расследование команды Навального, в ходе которого было установлено, что глава МИД России и его любовница Светлана Полякова вместе с матерью и дочерью как минимум с 2014 года летали на самолетах Дерипаски, ездили на его яхтах и жили в его доме, говорится в новом сообщении.

"Близкие Лаврова летали на самолетах олигарха в Черногорию, Австрию, Германию, Норвегию и другие страны. Падчерица министра иностранных дел Полина неоднократно выкладывала фотографии из домов, принадлежащих Дерипаске. Так, к примеру, она отдыхала на вилле олигарха в Черногории и праздновала свое 22-летие на его вилле, расположенной на Сардинии. При этом недвижимость Дерипаски Полина назвала "вторым домом", - пишет Insider.