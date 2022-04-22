Reuters: Украина хочет продолжения поставок российского газа в ЕС, но с одним условием

По данным Reuters, в последние недели Украина говорила с Соединенными Штатами о том, что союзники закроют газопровод "Северный поток-1" из России в Европу через Балтийское море. Однако это не означает, что Украина будет требовать от Западной Европы отказаться от российского газа, наоборот: Украина хотела бы переместить объемы газа из газопровода "Северный поток-1" в газопровод, который проходит через Украину. Об этом Reuters сообщили официальные лица, знакомые с энергетической политикой.

Это имело бы два положительных эффекта для Украины: во-первых, Россия должна будет платить Украине за то, чтобы газ проходил через Украину. Как правило, этот бизнес оплачивается в долларах. Во-вторых, Россия в этом случае воздержится от нанесения ущерба газопроводу и окружающей инфраструктуре.

Представители украинской энергетической компании "Нафтогаз" посетили Вашингтон, чтобы представить план, и, по данным Reuters, Украина в настоящее время убеждает Францию ​​и Германию принять этот план. Согласно плану Украины, 40% поставок газа по "Северному потоку-1" могут быть прекращены немедленно, а остальная часть — постепенно к апрелю 2023 года, отмечает Euractiv.

"Россия зависит от нас в транспортировке газа из России в Европу, — сказала представитель Украины по международному транзиту газа Ольга Белькова в интервью, данном ей в США. - Это то, что позволит нам вести с ними разговоры, и здесь Европа может помочь".

Германия не дала Reuters ответа на этот вопрос: официальная политика страны заключается в прекращении поставок нефти в конце этого года и прекращении поставок газа в следующем.

Россия поставляет в Европу 55 миллиардов кубометров газа в год по газопроводу "Северный поток-1", еще 40 миллиардов кубометров газа – по газопроводу "Украина".