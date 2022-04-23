Работу возобновил крупнейший фонтан Риги

Председатель комитета жилья и окружающей среды Рижской думы Эдмунд Цепуритис считает, что фонтаны особенно ценны жарким летом, которое создает климатический кризис.

"Очень ценю работу своего департамента, который тщательно следил за ходом работ, в результате чего были устранены длительные, ранее незаметные, недостатки в работе фонтана в парке Кронвальда", - заявил он.

Руководитель департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Эдийс Пелшс, в свою очередь, отметил, что в прошлом сезоне фонтан не работал. Частично причиной этого была и пандемия, из-за которой опоздала доставка материалов.

Savukārt Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta vadītājs Edijs Pelšs uzsver, ka pagājušajā sezonā Rīgas lielākā strūklaka tika slēgta un nestrādāja. Veicot tās rekonstrukcijas darbus, savu ietekmi atstāja arī pandēmijas laiks, kas kavēja materiālu piegādes procesu.

"Но сегодня - настоящая радость, что, после всех сложностей и детальной работы, этот фонтан мы можем запустить в самом начале сезона. В этом году фонтан Дома конгрессов будет украшать наш город весь сезон - до середины октября", - указал Пелшс.