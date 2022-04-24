Зеленский: "Украина - не страна для трагических селфи"

"Мы ко всем лидерам обращаемся, что мы не страна для трагических селфи, а у нас реальная война.

Поэтому приезжайте к нам, и мы с радостью будем встречать, но приезжайте с той помощью, о которой мы говорили и которую у вас есть возможность предоставить",

- сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

Украина ожидает от партнеров, в частности от США, не "каких-то там тортиков, а конкретные вещи и конкретное оружие", добавил Зеленский, который незадолго до этого объявил, что в воскресенье Украину посетят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Вашингтон пока официально не подтвердил, что такой визит состоится.

"Потому что США будут одной из стран лидеров - стран безопасности, чем бы все ни закончилось и как бы все ни закончилось, гарантии безопасности нашему государству нужны, и мы на этом будем настаивать", - сказал он.

Президент Украины добавил, что не будет ездить с зарубежными визитами до окончания войны.

Пресс-конференция Зеленского состоялась на станции киевского метро "Площадь Независимости".

Объясняя выбор места для пресс-конференции, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал, что необходимо было учитывать аспект безопасности, тем более что конференция проходила в прямом эфире, а станция метро является еще и бомбоубежищем.

Кроме того, метро - интересное место для проведения пресс-конференции, а "президент любит интересные форматы", добавил пресс-секретарь.

По его словам, на пресс-конференции присутствовало около 200 украинских и иностранных журналистов.