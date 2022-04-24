Не только у простых жителей: на треть сократилась зарплата директора СГД

В 2020 году зарплата руководителя налоговой службы составила 63 630 евро.

Как LЕТА пояснили в СГД, в 2020 году Яунземе дополнительно к зарплате получала также доплаты за качество и интенсивность работы, а в 2021 году министр финансов Янис Рейрс постановил эти доплаты не выплачивать.

Также Яунземе в прошлом году получила 4060 евро от Государственного агентства социального страхования, 2395 евро как компенсацию оплаты за кружки для несовершеннолетнего ребенка и другие мероприятия от Гвидо Ромейко, страховое возмещение в размере 1593 евро от компании Ergo и проценты в размере 10,66 евро в SEB banka.

В конце прошлого года у Яунземе были безналичные накопления на сумму 40 064 евро в SEB banka. По сравнению с 2020 годом они уменьшились на 80 евро.

В собственности гендиректора СГД имеется квартира и земля в Риге, а в пользовании - квартира в столице.