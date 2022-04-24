Вс, 24.04.2022
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Надя Дорофеева, певица

Не только у простых жителей: на треть сократилась зарплата директора СГД

Генеральный директор СГД Иева Яунземе ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Заработок гендиректора Службы государственных доходов (СГД) Иевы Яунземе в прошлом году сократился на 33,5% и составил 42 318 евро, свидетельствует ее декларация о доходах за 2021 год.

В 2020 году зарплата руководителя налоговой службы составила 63 630 евро.

Как LЕТА пояснили в СГД, в 2020 году Яунземе дополнительно к зарплате получала также доплаты за качество и интенсивность работы, а в 2021 году министр финансов Янис Рейрс постановил эти доплаты не выплачивать.

Также Яунземе в прошлом году получила 4060 евро от Государственного агентства социального страхования, 2395 евро как компенсацию оплаты за кружки для несовершеннолетнего ребенка и другие мероприятия от Гвидо Ромейко, страховое возмещение в размере 1593 евро от компании Ergo и проценты в размере 10,66 евро в SEB banka.

В конце прошлого года у Яунземе были безналичные накопления на сумму 40 064 евро в SEB banka. По сравнению с 2020 годом они уменьшились на 80 евро.

В собственности гендиректора СГД имеется квартира и земля в Риге, а в пользовании - квартира в столице.

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