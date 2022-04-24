Аферист из Tinder был арестован благодаря фильму, который снял латвийский оператор

Ему грозит тюремный срок за использование поддельных документов. Мошенника задержали после того, как арендованный им автомобиль Maserati за £80 тысяч застрял на побережье одного из пляжей. Сообщается, что афериста сопровождала девушка из России.

Хают представился Майклом Билтоном и предъявил сотрудникам полиции фальшивое водительское удостоверение.

Однако офицер полиции смотрел фильм "Аферист из Tinder" на Netflix, поэтому узнал мошенника.

Полицейский обратился в суд с просьбой возобновить расследование в отношении афериста.

Daily Mail получила в суде подтверждение выдачи ордера, но пока неизвестно, идет ли речь о международном розыске.

Хают является гражданином Израиля и в прошлом отбывал в этой стране тюремный срок (15 месяцев) за фальсификацию документов, но его освободили досрочно.

В январе Netflix выпустил фильм "Аферист из Tinder", который был снят латвийским оператором Эдгаром Дубровскисом. В фильме рассказываются шокирующие откровенные истории трех женщин, которых Саймон Леваев обманул и выманил у них огромные суммы денег. За первую неделю фильм набрал почти 46 миллионов просмотров и попал в десятку лучших на видеоплатформе.