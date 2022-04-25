Домбровскис: Евросоюзу проблемы с продовольствием не грозят

Он отметил, что Европейскому союзу не грозят проблемы с продовольствием, так как Европа в значительной степени способна сама себя обеспечить основными продуктами питания, но проблемы со снабжением ими могут возникнуть у ряда развивающихся стран. Поэтому необходимо думать о том, как этим странам помочь. В то же время ЕС может столкнуться с негативными социальными последствиями роста цен на продукты питания.

В связи с этим Европейская комиссия рекомендует увеличивать производство продуктов питания в этом году, а также временно отказаться от отдельных требований в сфере окружающей среды, например, в отношении того, сколько земли оставить под паром.

"Во всех этих сферах существуют строгие требования ЕС, но мы допускаем отступления. Также мы призываем государства ЕС рассмотреть вопрос об обязательной биодобавке к топливу. Как мы знаем, с точки зрения окружающей среды биотопливо первого поколения никаких особо положительных результатов не дает, и сейчас следует больше думать о том, как использовать сельскохозяйственные земли для производства продовольствия, а не топлива", - сказал Домбровскис.

На вопрос о том, может ли в этом контексте рассматриваться инициатива о том, что в Латвии могло бы не применяться обязательное требование увеличения удельного веса биокомпонента в топливе, Домбровскис ответил, что Европейская комиссия не дает конкретных указаний странам, как действовать в том или ином случае.

"Мы просто призываем страны подумать о том, насколько приоритетно сейчас увеличение доли биодобавки или же более важно использовать сельскохозяйственные земли для производства продуктов питания, чтобы уменьшить давление на цены со стороны предложения. Однако решение остается за каждой страной", - сказал Домбровскис.

Что касается возможности снижения налога на добавленную стоимость на продукты питания, о котором в Латвии уже давно ведутся дискуссии, еврокомиссар указал, что такая возможность у стран ЕС тоже есть.

"Это выбор каждой страны - оказывать целевую помощь тем группам населения, которым она нужна, или пойти на общее снижение налогов. Разумеется, в этом случае необходимо оценивать и фискальные аспекты", - отметил Домбровскис.

Вторжение России в Украину вызвало рост инфляции, в том числе растут цены на продукты питания, так как Украина и Россия являются крупными экспортерами зерна и других продуктов питания. Также подорожали энергоресурсы и минеральные удобрения, необходимые для производства продуктов питания.