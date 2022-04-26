Сморчок - деликатес, а строчок - ядовит. Как распознать съедобные весенние грибы?

Как отличить съедобные весенние грибы от ядовитых, объясняет миколог и заведующая отделом ботаники Латвийского национального музея природы, а также один из авторов "Большой латвийской книги грибов" Инита Даниэле.
Помните! Отправляясь по грибы, в корзину складывайте лишь те, которые не вызывают никаких сомнений!
Когда ранней весной начинают появляться первые съедобные грибы, в соцсетях разражаются настоящие баталии. Практически у каждого есть свое единственно правильное мнение о том, как ядовитый строчок отличить от съедобных сморчков и сморчковых шапочек.
"Сморчки - вкусные съедобные грибы, которые можно жарить неотваренными, а вот строчками можно тяжело отравиться, вдыхая пары, которые появляются при их варке. Строчки содержат токсическое вещество гиромитрин, которое порой в грибах накапливается в большом количестве. Гиромитрин при варке грибов не растворяется в воде. Большая его часть распадается при хранении сухих грибов в закрытой посуде до полугода. В целях безопасности советуем эти грибы в пищу не употреблять".
Путеводитель по природе "10 весенних грибов" Латвийского национального музея природы (подробнее о каждом грибе тут)
*Сморчковая шапочка - гриб условно-съедобный, перед употреблением его необходимо отваривать (отвар сливается). Однако в американских источниках этот гриб указан как несъедобный, вызывающий слабые отравления и аллергические реакции (Википедия).
Так как все морщинистые весенние грибы довольно похожи на вид, многие ошибочно называют строчки сморчками и без опасений складывают в корзину. К сожалению, если собрать и съесть слишком много строчков, исход может быть очень печальным.
В группе единомышленников на Facebook Инита Даниэле рекомендует новичкам принять во внимание очень простую истину: "Каждый человек называет грибы так, как ему нравится и как он привык с детства и научился от бабушек, родных, друзей и соседей и так далее. Однако не следует забывать, что у каждого гриба тоже есть свое официальное латвийское название. Если вы хотите дать совет онлайн - начните сначала с названия (гриба), в скобках вы можете указать также все свои варианты".
Специалист поясняет, что использование слова "сморчок" (murķelis) вызывает только недоразумения, поэтому лучше его вообще не применять: "Это название возникло как старая ошибка перевода. (...) К сожалению, в результате некорректного перевода "сморчок" "ушел" не к тому грибу и в итоге сморчками в народе чаще всего называют именно строчки, а не сморчки".
Путаница с названиями особенно опасна тем, что сморчок - деликатес, а вот строчок, как бы многим ни хотелось в это верить, все-таки ядовитый гриб. "Да, за последние годы ни одного умершего от строчков не зафиксировано, но были серьезные случаи отравления с попаданием в больницу. Среди знакомых я знаю около 10 случаев отравления, хотя они и закончились только испугом, без попадания в больницу", - предупреждает Инита Даниэле, добавляя, что симптомы отравления могут быть самыми разными.
"Отравиться еще не означает умереть от отравления, поэтому лучше оставить при себе раздражающие комментарии вроде "я их ел/ела и еще жив/жива".
Каждый, конечно, может по своему усмотрению травить себя чем угодно и как угодно, но не учите этому других!"
- комментирует миколог советчиков из Интернета и еще раз подчеркивает: "Не все то золото, что блестит, и не все грибы съедобны".
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