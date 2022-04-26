Сморчок - деликатес, а строчок - ядовит. Как распознать съедобные весенние грибы?

Помните! Отправляясь по грибы, в корзину складывайте лишь те, которые не вызывают никаких сомнений!

Когда ранней весной начинают появляться первые съедобные грибы , в соцсетях разражаются настоящие баталии. Практически у каждого есть свое единственно правильное мнение о том, как ядовитый строчок отличить от съедобных сморчков и сморчковых шапочек.

"Сморчки - вкусные съедобные грибы, которые можно жарить неотваренными, а вот строчками можно тяжело отравиться, вдыхая пары, которые появляются при их варке. Строчки содержат токсическое вещество гиромитрин, которое порой в грибах накапливается в большом количестве. Гиромитрин при варке грибов не растворяется в воде. Большая его часть распадается при хранении сухих грибов в закрытой посуде до полугода. В целях безопасности советуем эти грибы в пищу не употреблять" .

Путеводитель по природе "10 весенних грибов" Латвийского национального музея природы (подробнее о каждом грибе тут)