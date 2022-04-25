В Японии умерла женщина, признанная старейшей жительницей планеты

Канэ Танака родилась 2 января 1903 года - этот факт подтверждают документальные доказательства. Женщина пережила две мировые вoйны и наблюдала за правлением пяти императоров.

Танака вышла замуж в 19 лет, в этом браке у пары родились четверо детей, еще одного ребенка они усыновили. Вплоть до 103 лет японка поддерживала семейный бизнес по производству и продаже рисовых лепешек и лапши.

Танака считала, что секрет ее долголетия - во вкусной еде и непрерывном обучении. Она также очень любила газировку и шоколад. Последние годы жизни она провела в доме престарелых.

В настоящее время самым пожилым в мире человеком из ныне живущих считается француженка Люсиль Рандон. Сейчас ей 118 лет и 73 дня.

19 сентября 2020 года Канэ Танака стала старейшей жительницей Японии в истории. До этого рекорд долголетия в Японии принадлежал Наби Тадзиме, которая умерла в апреле 2018 года в возрасте 117 лет и 260 дней.

Стоит отметить, что мировой рекорд долголетия принадлежит Жанне-Луизе Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Впрочем, исследователи по-прежнему ставят этот рекорд под сомнения, так как не сохранилось аутентичных документов, подтверждавших бы дату рождения Кальман.