Министр обороны: планируется еще одна международная военная база

В совместном заявлении, опубликованном на прошлой неделе премьер-министрами стран Балтии, говорится, что для обеспечения постоянного присутствия войск союзников в странах Балтии потребуются три дивизии в состоянии боевой готовности - по одной в каждой из стран Балтии, предназначенные для коллективной обороны и способные интегрировать силы национальной обороны.

Комментируя это заявление, Пабрикс заявил агентству LETA, что до дислоцирования дивизии в Латвии "предстоит пройти долгий путь", но есть надежда, что на предстоящем летом саммите НАТО в Мадриде будет принято решение относительно предложенной генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом дислокации бригад в каждой из трех стран Балтии.

"И лишь в перспективе можно говорить о том, что эта бригада разрастется до уровня дивизии", - подчеркнул Пабрикс.

На уровне бригады численность военнослужащих в Латвии будет ненамного выше, чем сейчас вместе с боевой группой НАТО, но разница в том, что бригады обладают возможностями другого типа.

"Численность бригады условно составит 2500 военнослужащих", - добавил министр.

Параллельно с размещением бригады Латвия будет настаивать на более значительном присутствии сил США и увеличении военной финансовой помощи этой страны. Упор делается на возможности армии, например, если США решат развернуть систему ПВО Patriot.

В случае, если на саммите союзники решат направить в Латвию дополнительные силы, потребуются инвестиции в инфраструктуру - строительство нового полигона для международных сил и второй международной базы, поскольку в настоящее время силы союзников базируются в основном на базе в Адажи.

Министр пока не прокомментировал возможные места расположения базы, но их несколько. Министерство выберет вариант, самый выгодный с экономической точки зрения и имеющий потенциал для проведения поблизости учений.

По словам Пабрикса, это не будет Лиепая, так как требуется место, где можно создать полигон. В то же время он не отрицал, что Минобороны хотело бы привлечь средства НАТО для развития военной инфраструктуры в Лиепае.

Не отрицая, что организация и строительство второй базы потребует достаточно много времени, министр обратил внимание на то, что также возможно размещение союзников в специально оборудованных палатках, как это было с канадскими военнослужащими в составе боевой группы НАТО, которые долгое время жили в палатках и только позже переселились в казармы.

Пабрикс также напомнил, что в ближайшее время ожидается прибытие в Латвию контингента датской армии численностью от 600 до 800 человек. Министр не упомянул, придется ли датчанам поселиться в палатках на базе в Адажи, однако существуют варианты размещения солдат и за пределами базы.

"В любом случае мы начнем выводить союзников за пределы Адажи, поэтому нам и нужна вторая база", - сказал министр.

В настоящее время в странах Балтии дислоцируются боевые группы НАТО. В Латвии дислоцирована расширенная многонациональная боевая группа НАТО под руководством Канады. Она объединяет более 1500 военнослужащих из десяти стран - Канады, Албании, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словении, Испании и Словакии. Солдаты участвуют в учениях с Национальными вооруженными силами, тем самым улучшая взаимодействие с региональными союзниками для реагирования на угрозы безопасности.

Кроме того, в Адажи и Лиелварде дислоцированы американские военные.

В ответ на вторжение России на Украину парламент Дании 21 апреля поддержал предложение правительства об отправке датских военнослужащих в Латвию. Ожидается, что датский батальон будет готов присоединиться к контингенту НАТО, дислоцированному в Латвии, в начале мая.

Ранее также председатель комитета литовского Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас заявил, что Литве необходимо рассмотреть вопрос о строительстве нового военного полигона, который может быть совместным с Латвией, чтобы иметь возможность принимать больше военнослужащих из других стран НАТО.