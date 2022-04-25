Эстония ввела запрет на въезд Филиппу Киркорову и Полине Гагариной

На прошлой неделе правительство эстонии сообщило, что, хотя специальный список запретных артистов не будет составляться, оно поддерживает принцип, согласно которому в Эстонии не место поддерживающим российскую агрессию и действия Путина исполнителям из России и Беларуси. МВД при необходимости пообещал вводить индивидуальные запреты на въезд.

Полина Гагарина и Филипп Киркоров планировали в этом году выступить в ледовом холле Тондираба в Таллинне.

Таллиннская горуправа 9 апреля приняла принципальное решение не сдавать ледовой холл Тондираба в аренду для концерта пропутинского российского певца Филиппа Киркорова. Шоу Гагариной должно было состояться в сентябре.

"На войне все черно-белое. Есть государство, которое напало на другое государство. Есть путинский режим, который убивает невинных мирных жителей. Все, кто это оправдывают, находятся на черной стороне", - пояснила ранее позицию правительства премьер-министр Кая Каллас.

Напомним, по данным Министерства иностранных дел Латвии, в список нежелательных лиц включены: Никита Михалков, Владимир Машков, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Артем Жога, Виктор Поляков, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Василий Герелло, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Сергей Полунин, Виктория Цыганова и Станислав Михайлов. Позже министр назвал этих шестерых. Ими оказались: рэпер Тимур Юнусов (Тимати), актеры Мария Шукшина, Михаил Боярский, Сергей Безруков, ведущий Игорь Угольников и певица Юлия Чичерина.

Ранее в черный список "невъездных" в Латвию были внесены Григорий Лепс, Николай Басков, Олег Газманов, Валерия, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин.