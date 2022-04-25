Мистический детский гепатит добрался до Европы

В октябре-ноябре прошлого года в больницы Алабамы стали поступать дети с острым гепатитом, то есть воспалением печени. Обычно воспаление печени вызывают вирусы гепатита А, В или С, некоторые лекарства, другие заболевания, какое-либо загрязнение или длительное и чрезмерное употребление алкоголя. Однако у девяти детей в возрасте до 10 лет с гепатитом, зарегистрированных в Алабаме, не удалось найти каких-либо предшествующих или сопутствующих причин. Ни один из этих девяти детей не умер, но поскольку разрушение печени было настолько обширным, двум детям потребовалась трансплантация печени.

Никакой связи с коронавирусом или вакциной обнаружено не было. Единственной связью между большинством детей было заражение аденовирусом под номером 41, который обычно вызывает диарею, рвоту, проблемы с дыханием, но не печеночную недостаточность у здоровых детей.

Вскоре после этого Северная Каролина сообщила о двух подобных случаях у детей школьного возраста, но оба выздоровели.

Большее число детей заболело в Великобритании: зарегистрировано более 100 подобных случаев, большинство детей в возрасте от двух до пяти лет. На сегодняшний день известные вирусы гепатита А, В, С, D и Е, а также коронавирусная вакцина исключены как причины острого гепатита и печеночной недостаточности, поскольку ни один из детей не был вакцинирован от коронавируса.

Изучается, может ли это быть связано с токсинами в окружающей среде, коронавирусом, аденовирусом типа 41 или другими вирусами, поскольку не было обнаружено общего знаменателя ни в еде, ни в образе жизни.

Великобритания еще не уточнила, сколько детей поражены и в каком они состоянии, но официально было отмечено, что пересадка печени надобилась небольшому количеству детей. Некоторые источники говорят, что пересадка печени была проведена восьми детям.

Аналогичные случаи гепатита у детей зарегистрированы в Дании, Нидерландах, Израиле (исследуются 12 случаев), Ирландии и Испании.

Источники: Центры по контролю и профилактике заболеваний США, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний