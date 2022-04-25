Эксперт: В пожарах на российских нефтебазах могут быть задействованы российские службы

Не желая развивать теории заговора, Граубе не считает, что к этим инцидентам причастна какая-либо третья сторона, но нельзя исключать и того, что пожары были организованы российскими властями.

Власти России могли использовать такие пожары для пропаганды о том, что украинцы восстают против русского мирного населения на территории страны. Это может послужить поводом для дальнейших действий, признает Граубе.

В случае, если пожары на нефтебазах были организованы российскими спецслужбами, то мы очень благодарны за наглядное представление об информационной войне, считает он.

"Если российские войска хотят оправдать свои цели, то повреждения должны быть визуально достаточно эффективными. Снятая на видео горящая нефтяная база с огромными клубами дыма может поразить, например, обычного человека на Алтае. Недостаточно объявить, что где-то рядом с вокзалом упала ракета, чтобы произвести впечатление. Такие объекты благодатное место для визуального шоу", - пояснил Граубе.

Что касается пожара в Военном научно-исследовательском институте в Твери на северо-западе России. Граубе склонен считать, что этот пожар является отражением "бардака" в российской экономике и других сферах, а не вмешательствах внешних сил.

"Потому что тогда русским пришлось бы признать, что украинцы обладают огромным потенциалом для диверсий в недрах России. Российским военным было бы трудно это признать", - добавил Граубе.

Уже сообщалось, что на прошлой неделе в четырехэтажном здании Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космических сил России случился пожар.

1 апреля в российском Белгороде, недалеко от границы с Украиной, загорелась нефтебаза.

Тогда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два низколетящих украинских вертолета прибыли на территорию России и обстреляли нефтяную базу "Роснефти".

Александр Мотузяник, пресс-секретарь Министерства обороны Украины, заявил, что Украина защищается от российской агрессии и не должна нести ответственность за то, что происходит на территории России.

Между тем, в понедельник вечером, 25 апреля, на нефтяной базе в российском городе Брянске, примерно в 100 километрах от границы с Украиной, вспыхнул пожар, сообщают российские СМИ со ссылкой на МЧС России.

Независимое украинское СМИ Euromaidan Press также сообщает, что в Брянске произошли взрывы, указывающие на возможное повреждение трубопровода "Дружба", по которому нефть транспортируется из России в Европу.