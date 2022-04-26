Пт, 6.05.2022
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Видео ⟩ Водитель грубо нарушил ПДД на железнодорожном переезде в Огре

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В Огре на проспекте Райня с помощью видеорегистратора было зафиксировано серьезное нарушение правил дорожного движения. Водитель BMW X5 пересек железнодорожный переезд в момент, когда мигали красные запрещающие сигналы и шлагбаум уже был опущен. Это видно на видео, которое прислал читатель TVNET.

Также на видео видно, что водитель совершил обгон ближе к железнодорожному переезду, чем это разрешено, а значит, он совершил ряд правонарушений, наказуемых очень серьезным штрафом и даже лишением водительских прав на срок до одного года.

Видео: Серьезное нарушение ПДД на железнодорожном переезде в Огре

В Законе о дорожном движении четко указано, что за самовольное открытие ограждений, объезд или пересечение железнодорожного переезда в не отведенных для этого местах предусмотрен штраф в размере от двадцати восьми до пятидесяти шести штрафных единиц и запрет на управление транспортным средством на срок от шести до двенадцати месяцев.

Также упоминается, что за обгон ближе 100 метров перед железнодорожным переездом на водителя транспортного средства налагается штраф в размере восьми штрафных единиц.

Это означает, что водитель BMW не выйдет сухим из воды.

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