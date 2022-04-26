МОН предлагает отменить обязательные ковид-сертификаты для работников образования

МОН внесло поправки в правила Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19, которые предусматривают отмену требования сертификата о вакцинации или перенесенной болезни для сферы образования с 1 июля.

Поправки согласованы 25 апреля группой по оперативному управлению и поданы на рассмотрение правительству.

В настоящее время в учебных заведениях преподаватели, административный и другой персонал, непосредственно контактирующий с детьми, должны иметь ковид-сертификат.

Более 1000 человек подписали открытое письмо к МОН с требованием отменить ковид-сертификаты для работников образования. Авторы письма считают, что Латвия должна последовать примеру Литвы и Эстонии и снять ограничения, разделяющие общество.