За год с бывших владельцев Parex banka удалось взыскать только 540 тыс. евро

В Possessor агентству LETA сообщили, что в настоящее время предпринимаются предусмотренные нормативными актами действия для взыскания оставшейся задолженности.

Как сообщалось, в мае прошлого года Верховный суд постановил не возбуждать кассационное производство по кассационным жалобам Каргина и Красовицкого, а также по встречному иску Possessor, Reap и Reverta на постановление Латгальского окружного суда, принятое в январе 2021 года.

Тем самым вступило в силу решение Латгальского окружного суда, предписывающее бывшим акционерам банка возместить 124,3 млн евро в пользу Reap и Possessor".

2 декабря 2011 года Possessor и Reverta обратились в суд с иском о солидарном взыскании с бывших членов правления Parex banka убытков в размере 17,38 млн евро в пользу АО "Агентство приватизации", а также компенсации в размере 117,7 млн евро и неустойки в размере 6,47 млн евро в пользу Possessor.

Крах Parex banka произошел во время кризиса 2008 года. В то время правительство Ивара Годманиса решило спасти банк, выкупив 51% акций и вложив в банк 200 млн латов.

Всего государство вложило в Parex 1,7 млрд евро, часть из которых возмещена, а 654 млн евро остаются невозмещенными.