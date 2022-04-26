В Сети продается недвижимость покойного Валерия Малыгина

В объявлении говорится, что на земельном участке площадью 2,54 га располагается двухэтажный жилой дом с прямым выходом к озеру.

В доме площадью 168 квадратных метров - большая гостиная, прихожая, кухня, 4 спальни и 4 ванные комнаты. Рядом с домом есть баня, а также две хозяйственные постройки и беседка. Кроме того, на участке расположен отдельный гостевой дом.

Цена недвижимости - 206 000 евро.

Напомним, Валерий Малыгин скончался 9 декабря 2017 года в возрасте 52 лет.