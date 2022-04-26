Вт, 26.04.2022
Мне физиологически тяжело сейчас было бы там [в России. - Прим. ред.] находиться. Со всей этой атмосферой, пропагандой, со всем осознанием того, что там происходит. Андрей Макаревич, российский музыкант и телеведущий
Андрей Макаревич, российский музыкант и телеведущий

В Сети продается недвижимость покойного Валерия Малыгина

Валерий Малыгин ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В Сети можно найти объявление о продаже бывшего охотничьего имущества в Вецумниекской волости, принадлежавшего покойному предпринимателю Валерию Малыгину.

В объявлении говорится, что на земельном участке площадью 2,54 га располагается двухэтажный жилой дом с прямым выходом к озеру.

В доме площадью 168 квадратных метров - большая гостиная, прихожая, кухня, 4 спальни и 4 ванные комнаты. Рядом с домом есть баня, а также две хозяйственные постройки и беседка. Кроме того, на участке расположен отдельный гостевой дом.

Цена недвижимости - 206 000 евро.

Напомним, Валерий Малыгин скончался 9 декабря 2017 года в возрасте 52 лет. 

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