В Сети продается недвижимость покойного Валерия Малыгина
В Сети можно найти объявление о продаже бывшего охотничьего имущества в Вецумниекской волости, принадлежавшего покойному предпринимателю Валерию Малыгину.
В Сети можно найти объявление о продаже бывшего охотничьего имущества в Вецумниекской волости, принадлежавшего покойному предпринимателю Валерию Малыгину.
В объявлении говорится, что на земельном участке площадью 2,54 га располагается двухэтажный жилой дом с прямым выходом к озеру.
В доме площадью 168 квадратных метров - большая гостиная, прихожая, кухня, 4 спальни и 4 ванные комнаты. Рядом с домом есть баня, а также две хозяйственные постройки и беседка. Кроме того, на участке расположен отдельный гостевой дом.
Цена недвижимости - 206 000 евро.
Напомним, Валерий Малыгин скончался 9 декабря 2017 года в возрасте 52 лет.
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