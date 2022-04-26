Тирасполь заявил о "террористических атаках", Кишинев и Киев - о провокациях. Что известно

После взрывов власти Приднестровья отменили парад Победы 9 мая.
В Кремле внимательно следят за обострением ситуации в Приднестровье, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Журналисты спросили его, планирует ли российский президент Владимир Путин контакты с Санду.
"Нет, в настоящий момент каких-то контактов не планируется, таких планов нет. Единственное, что я могу сказать, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно, новости оттуда поступают, которые вызывают обеспокоенность", - ответил Песков. Санду также сказала, что не планирует переговоры с Путиным.
Контекст
Обострение ситуации в сепаратистском Приднестровье произошло на фоне продолжающегося уже два месяца российского вторжения в Украину.
На прошлой неделе замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил о том, что "с начала второй фазы спецоперации" одной из задач российской армии стало "установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной".
"Контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", - сказал генерал Миннекаев. С тех пор остается неясным, можно ли считать его слова официальной позицией министерства обороны России. Минобороны этот вопрос не комментировало.
Украина и молдавские политики давно выражали опасения, что война может затронуть Приднестровье и Молдову.
Посла России в Кишиневе Олега Васнецова в пятницу вызывали в МИД Молдовы, чтобы выразить ему "глубокую обеспокоенность заявлениями российского военачальника", противоречащами "позиции Российской Федерации в поддержку суверенитета и территориальной целостности".
В понедельник замминистра иностранных дел России Андрей Руденко фактически дезавуировал слова генерала Миннекаева, сказав журналистам, что Россия выступает "за мирное урегулирование приднестровской проблемы при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в ее составе".
"Мы не видим никаких рисков", - говорил замминистра.
Иначе оценивают ситуацию в российском парламенте. "Происходящее в Приднестровье - провокация с целью затянуть Россию поглубже в военные действия в регионе", - заявил во вторник Интерфаксу глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя взрывы на территориии радиотелецентра.
В Приднестровье находится российский военный контингент численностью около 1500 человек, он дислоцируется в регионе с 1995 года в рамках соглашения о перемирии.
17 апреля украинский генштаб утверждал, что в этом сепаратистском регионе Молдовы российские специалисты якобы проверяли боеспособность отдельных мотострелковых бригад армии непризнанной республики. Они не готовы к ведению боевых действий, заявляли украинские военные.
Во вторник Западный военный округ вооруженных сил России сообщил, что оперативная группа российских войск в Приднестровье провела занятия по ремонту вооружения и военной техники и их переводу на летний режим эксплуатации.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов об отношениях Молдавии и сепаратистского Приднестровья