Тирасполь заявил о "террористических атаках", Кишинев и Киев - о провокациях. Что известно

Не прозвучало версий и накануне, когда взрывы произошли в центре Тирасполя. Корреспондент Интерфакса передавал, что там были повреждены помещения здания министерства госбезопасности (МГБ) Приднестровья. По его данным, стрельба велась из гранатометов РПГ-27 или РПГ-22. Пострадавших не было ни накануне, ни сейчас, если верить сводке приднестровского МВД.

В Приднестровье обстреляли из гранатомета здание местного МГБ

Реакция Молдовы и Украины

Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы еще накануне выразило озабоченность взрывами в Тирасполе. "По имеющейся информации, неизвестные обстреляли из гранатометов штаб структуры, которая занимается вопросами безопасности в регионе. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, - говорилось в заявлении. - Целью сегодняшнего инцидента является создание предлогов для обострения ситуации с безопасностью в Приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями".

ФОТО: BBC

Реакция на утренние взрывы на территории радиотелецентра оказалась еще жестче. Президент Молдовы Майя Санду созвала высший совет безопасности страны, а Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии выступила с обращением к гражданам. "Мы призываем общество успокоиться и воздерживаться от распространения информации из непроверенных источников, особенно разжигающей ненависть и войну. Учитывая сложность ситуации, мы рассчитываем на ответственность и критическое мышление", - говорится в заявлении СИБ (цитата по Интерфаксу).

Днем во вторник Санду провела брифинг и возложила ответственность за взрывы на "противоборствующие силы" внутри Приднестровье. "Наш анализ показал, что существует напряженность между различными силами внутри региона, заинтересованными в дестабилизации ситуации, - заявила президент Молдовы. - Эскалация напряженности шла давно, на протяжении последних недель в регионе были многочисленные сообщения о бомбах в школах и больницах".

Киев, комментируя взрывы Тирасполе в понедельник, обвинил Москву в провокации. "Очевидно, что этот случай является одним из ряда провокационных мероприятий, организованных ФСБ для разжигания паники и антиукраинских настроений. По мнению авторов, они должны оправдать войну на территории Украины, или вовлечь Приднестровье в боевые действия. Или как территорию с определенным мобилизационным резервом, или как территорию, с которой российские войска могут совершать атаки на украинскую территорию", - говорилось в пресс-релизе главного управления разведки минобороны Украины.

Реакция Тирасполя и Москвы

Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский тоже созвал свой совет безопасности, на котором было принято решение ввести режим "красного" уровня террористической угрозы, пишет Интерфакс. ТАСС передает, что приднестровский совбез подтвердил три, а не две "террористические атаки". Еще одна атака якобы была на воинскую часть вблизи Тирасполя, заявила пресс-служба Красносельского.