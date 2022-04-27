"Не все нам рады". Как украинские беженцы выживают в пророссийской Венгрии

Можно попробовать устроиться на работу, однако без знания языка это в основном заводы и фабрики, которые находятся за городом. Если найдется жилье рядом - повезло, если нет - работы нет.

Семья из Украины прибывает в кризисный центр в Будапеште ФОТО: AFP

"С самого начала Венгрия сказала, что те, кто хочет остаться в стране, могут работать, у них есть разрешение на работу, - говорит Кристоф. - Но мы сейчас в самом начале кризиса. Компании предлагают рабочие места, но, думаю, им стоит скорректировать предложения в соответствии с возможностями беженцев".

Венгерское правительство готово платить работодателям по 160 евро в месяц для покрытия расходов на размещение беженцев. Однако это не спасает ситуацию.

Полина ищет работу уже две недели, пока безрезультатно, потому что жилье у нее есть в Будапеште, а большинство предложений - за пределами столицы. Разместить могут, но не всю семью.

"Работа подходит любая, лишь бы у меня была возможность добраться туда, - говорит она. - Мне абсолютно все равно - фасовщиком товаров, на завод какой-то. Пишут, что либо нет возможности поселиться с детьми, либо с ребенком могут поселить, но маму не поселят".

"Нет адекватной защиты"

Отдельная проблема - оформление юридического статуса. С украинским паспортом в любой стране ЕС можно находиться три месяца. Если паспорт старого образца, возникнут проблемы. Как правило, это касается людей старшего поколения.

Уже на вокзале в Захони этих людей ведут в местный регистрационный центр, там оформляют 30-дневное разрешение на пребывание в стране. Что делать дальше, понимают не все.

Анико Баконьи предоставляет юридическую помощь беженцам ФОТО: BBC

"Они вообще не информированы, ничего не знают. Несмотря на то, что доступна защита, на границе им этого не рассказывают, и это самая большая проблема. Нельзя сделать выбор о своей судьбе, если нет информации", - говорит Русской службе Би-би-си Анико Баконьи.

Она работает в НГО Hugarian Helsinki Committee, который предоставляют бесплатную юридическую помощь беженцам. В одном из своих отчетов они написали, как один из беженцев рассказал, что венгерские пограничники сказали украинцам не подавать ни на какие статусы - якобы это облегчит все процедуры.

Речь идет о статусе временной защиты, который украинские беженцы могут получить в любой стране ЕС благодаря новой европейской директиве. С этим статусом можно работать, получать пособие и легально жить в ЕС год. Без него пособия не будет.

"Уже в регистрационном центре они должны знать, что могут попросить временную защиту. Вместо этого мы видим, что все подряд получают 30-дневный пропуск, - говорит Баконьи. - Не все хотят временную защиту, но хорошо было бы объяснить людям, какие у них права".