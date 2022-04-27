Ср, 27.04.2022
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Валдис Витолиньш, член правления Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения

Как снизить риск простуды в переменчивую весеннюю погоду?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/ Dragana Gordic

По утрам еще довольно прохладно и свежо, а днем солнце нагревает воздух, и кажется по-весеннему, даже по-летнему тепло! Не легко сообразить, как правильно одеваться в таких переменчивых погодных условиях, поэтому весной случается часто простужаться и болеть. 

Как снизить риск простуды весной и позаботиться об укреплении иммунитета организма, советует фармацевт аптечной сети Apotheka Мадара Кришьяне.

С первыми лучами весеннего солнца люди стараются все больше времени проводить на свежем воздухе. Однако весной погода бывает очень переменчивой. Для снижения риска простуды следует не только уделить дополнительное внимание выбору наиболее подходящей погодным условиям одежды, но и своевременно позаботиться об укреплении иммунитета, зачастую ослабленного после зимнего сезона.

Выбирайте одежду обдуманно

"Особое внимание при выборе одежды в весенний сезон следует уделить водителям. Под воздействием температуры воздуха и солнца салон автомобиля нагревается, и в этой среде организм пытается охладить тело с помощью пота. Если водитель вспотел, то быстрое изменение температуры при выходе из машины может способствовать простуде", - говорит фармацевт аптечной сети Apotheka Мадара Кришьяне. "Одеваться желательно многослойно, чтобы садясь в машину можно было снять теплую верхнюю одежду, избежав перегрева и потения, а выходя из машины можно было одеться потеплее и по погоде", - рекомендует фармацевт Apotheka Мадара Кришьяне.

Куй железо пока оно горячо, или укрепляй иммунитет пока еще не болеешь

Для укрепления иммунитета питание имеет огромное значение. Оно должно быть сбалансированным и полноценным, чтобы в нем не было недостатка в овощах, белках или витаминах, чтобы на тарелку как можно реже попадали полуфабрикаты. Для укрепления иммунитета также важно хорошо высыпаться, на сон следует выделять не менее 6-8 часов, а также заниматься физической активностью на свежем воздухе. Конечно, в напряженном дневном ритме не всегда удается соблюдать все эти советы, поэтому стоит периодически задумываться о приеме витаминов, минералов и концентратов растений, предлагаемых аптеками в различных формах: таблетках, капсулах, растворах, маслах или сиропах.

Не допускайте дефицита витамина D3

Все большее внимание врачи уделяют уровню витамина D3 в крови пациентов, поскольку этот жирорастворимый витамин способен защищать от вирусов и бактерий, а также поддерживает нормальный уровень кальция в крови, что важно для здоровья костей и зубов. Витамин D3 также положительно влияет на нервную систему, улучшая эмоциональное здоровье. Фармацевт аптечной сети Apotheka Мадара Кришьяне объясняет, что в среднем в сутки рекомендуется принимать 1000-4000 международных единиц (МЕ) или 25-100 мкг витамина D3, но желательно начать с анализов крови: "следует установить конкретный уровень витамина D в крови, чтобы врач мог определить рекомендуемую суточную дозу витамина. Однако, по возможности, в рацион следует включать такие продукты, как сардины, скумбрию, печень, яичные желтки и красное мясо, которые богаты ценным витамином D".

Когда нужно больше витамина С?

Рекомендуемая суточная доза витамина С для укрепления организма составляет 200-500 мг, но во время болезни ее можно увеличить до 1000 мг в сутки. " Повышенную дозу витамина С рекомендуется принимать не дольше 2-4 недель", - подчеркивает фармацевт Apotheka Мадара Кришьяне, поскольку витамин С является водорастворимым, то спустя определенный промежуток времени после его продолжительного и чрезмерного применения организм больше не сможет усваивать его так хорошо.

Совершенно определенно дополнительные дозы витамина С необходимо принимать спортсменам, людям, выполняющим тяжелые работы, а также тем, кто ежедневно подвергается высокому уровню стресса. Витамин С можно принимать в качестве пищевой добавки, а также употребляя в пищу ягоды облепихи, киви, лимоны, плоды шиповника и брокколи.

Незаслуженно забытый цинк

Если о роли витаминов D и C в укреплении иммунитета слышал каждый, то о значении цинка часто незаслуженно забывают, хотя этот минерал также необходим для нормального функционирования иммунной системы, защиты организма от оксидативного стресса, улучшения здоровья волос, ногтей и кожи. В день рекомендуется принимать 5-20 мг цинка, который участвует в обмене белков, витаминов и жиров. Из продуктов больше всего цинка содержат устрицы, говядина, яйца, а также турецкий горох и индийский орех, однако, следует отметить, что цинк в продуктах растительного происхождения, к сожалению, плохо усваивается организмом.

Иммунитету нравится эхинацея

Это красивое растение может не только радовать глаз, но и укреплять иммунитет, ведь эхинацея повышает активность фагоцитов (клеток, переваривающих вредные чужеродные частицы - бактерии, вирусы) и ускоряет процессы выздоровления, в том числе лечит воспаления придаточных пазух носа и уха. Эхинацею можно употреблять как в виде чая, так и в виде отваров и настоев, а ценные вещества, содержащиеся в растении, можно принимать в составе безрецептурных препаратов, содержащих экстракт эхинацеи.

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