Как снизить риск простуды в переменчивую весеннюю погоду?

Куй железо пока оно горячо, или укрепляй иммунитет пока еще не болеешь

Для укрепления иммунитета питание имеет огромное значение. Оно должно быть сбалансированным и полноценным, чтобы в нем не было недостатка в овощах, белках или витаминах, чтобы на тарелку как можно реже попадали полуфабрикаты. Для укрепления иммунитета также важно хорошо высыпаться, на сон следует выделять не менее 6-8 часов, а также заниматься физической активностью на свежем воздухе. Конечно, в напряженном дневном ритме не всегда удается соблюдать все эти советы, поэтому стоит периодически задумываться о приеме витаминов, минералов и концентратов растений, предлагаемых аптеками в различных формах: таблетках, капсулах, растворах, маслах или сиропах.

Не допускайте дефицита витамина D3

Все большее внимание врачи уделяют уровню витамина D3 в крови пациентов, поскольку этот жирорастворимый витамин способен защищать от вирусов и бактерий, а также поддерживает нормальный уровень кальция в крови, что важно для здоровья костей и зубов. Витамин D3 также положительно влияет на нервную систему, улучшая эмоциональное здоровье. Фармацевт аптечной сети Apotheka Мадара Кришьяне объясняет, что в среднем в сутки рекомендуется принимать 1000-4000 международных единиц (МЕ) или 25-100 мкг витамина D3, но желательно начать с анализов крови: "следует установить конкретный уровень витамина D в крови, чтобы врач мог определить рекомендуемую суточную дозу витамина. Однако, по возможности, в рацион следует включать такие продукты, как сардины, скумбрию, печень, яичные желтки и красное мясо, которые богаты ценным витамином D".

Когда нужно больше витамина С?

Рекомендуемая суточная доза витамина С для укрепления организма составляет 200-500 мг, но во время болезни ее можно увеличить до 1000 мг в сутки. " Повышенную дозу витамина С рекомендуется принимать не дольше 2-4 недель", - подчеркивает фармацевт Apotheka Мадара Кришьяне, поскольку витамин С является водорастворимым, то спустя определенный промежуток времени после его продолжительного и чрезмерного применения организм больше не сможет усваивать его так хорошо.

Совершенно определенно дополнительные дозы витамина С необходимо принимать спортсменам, людям, выполняющим тяжелые работы, а также тем, кто ежедневно подвергается высокому уровню стресса. Витамин С можно принимать в качестве пищевой добавки, а также употребляя в пищу ягоды облепихи, киви, лимоны, плоды шиповника и брокколи.

Незаслуженно забытый цинк

Если о роли витаминов D и C в укреплении иммунитета слышал каждый, то о значении цинка часто незаслуженно забывают, хотя этот минерал также необходим для нормального функционирования иммунной системы, защиты организма от оксидативного стресса, улучшения здоровья волос, ногтей и кожи. В день рекомендуется принимать 5-20 мг цинка, который участвует в обмене белков, витаминов и жиров. Из продуктов больше всего цинка содержат устрицы, говядина, яйца, а также турецкий горох и индийский орех, однако, следует отметить, что цинк в продуктах растительного происхождения, к сожалению, плохо усваивается организмом.

Иммунитету нравится эхинацея

Это красивое растение может не только радовать глаз, но и укреплять иммунитет, ведь эхинацея повышает активность фагоцитов (клеток, переваривающих вредные чужеродные частицы - бактерии, вирусы) и ускоряет процессы выздоровления, в том числе лечит воспаления придаточных пазух носа и уха. Эхинацею можно употреблять как в виде чая, так и в виде отваров и настоев, а ценные вещества, содержащиеся в растении, можно принимать в составе безрецептурных препаратов, содержащих экстракт эхинацеи.