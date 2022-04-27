55% латвийцев получали звонки от мошенников за последний год. Повторим правила, как обезопасить себя

Если во время телефонного разговора появляется что-то из вышеперечисленного, то определенно есть основание для подозрений в том, что это мошенник, и разговор нужно немедленно прекратить. Если вы хотите убедиться в том, что с вашими данными и финансовыми средствами все в порядке, рекомендуем звонить на официальный указанный телефон банка и рассказать о ситуации".

Самое популярное мошенничество

Эксперт Государственной полиции Дмитрий Хоменко подчеркивает: "Важно понимать, что телекоммуникационное мошенничество - это не только разговор по телефону. Мошенники используют и аудиозаписи-обращения в различных телефонных приложениях, и отправляют SMS, и обращаются к потенциальным жертвам в социальных сетях и по электронной почте. Также, например, для введения Smart-ID нам необходим наш телефон. Таким образом, возможности расставленных телекоммуникационными мошенниками ловушек могут быть очень широки.

Например, на данный момент самым популярным в Латвии является инвестиционное мошенничество, которое часто наносит наибольший ущерб жертвам. Жители получают звонки от фальшивых брокеров, которые предлагают инвестировать деньги. Во время разговора отправляется ссылка на какой-нибудь интернет-сайт, где обманчиво виден рост вкладов, создающий иллюзию роста стоимости вклада. Однако оказывается, что ничего из этого не является настоящим, что на самом деле это мультфильм, созданный с целью заманить человека в эту преступную схему и получить его деньги. К тому же

время, за которое жертва понимает, что ее обманули, в случаях кражи инвестиций может достигать нескольких месяцев и больше".

Владислав Гурманс (Vladislavs Gurmans), руководитель отдела партнерства и развития ИКТ-товаров и услуг телекоммуникационного оператора Bite в Латвии, дополняет: "Операторы мобильной связи регулярно сотрудничают с ответственными учреждениями в Латвии, с местными и международными операторами мобильной связи, чтобы как можно оперативнее искоренять такие случаи телефонного мошенничества. Однако общество должно быть бдительным, потому что сейчас мошенники используют все более сложные и изощренные методы и схемы, сохраняя один общий признак - звонок из банка, разговор на русском языке и необходимость сообщить конфиденциальные данные, чего банки никогда не просят у клиентов в телефонном разговоре.

К сожалению, операторы не могут автоматически блокировать использованные для мошенничества номера, потому что мошенники их нередко подделывают, используя номера телефонов реальных абонентов. Поэтому, информируя общество в целом, необходимо добиться того, что, получая такой звонок, люди должны воспринимать его как предупреждение о том, что разговор не бытовой и его целью, вероятнее всего, является выманивание денег.

В любом случае, получив такой звонок, его нужно немедленно прекратить".

О том, как защитить себя от телекоммуникационного мошенничества, рассказывает эксперт по кибербезопасности CERT.LV Гинт Малкалниетис (Gints Mālkalnietis): "Цель мошенников - выманить у пользователей конфиденциальную информацию, например, данные расчетной карты, имя пользователя и пароль или информацию доступа к банковскому счету. Эти нападения широко распространены, потому что для них не нужен большой вклад ресурсов и знаний со стороны мошенников и их сравнительно легко реализовать. Однако, какими бы креативными ни были мошенники и какими бы технологиями они ни пользовались, лучшая возможная защита - в ваших руках, это вы сами и ваше критическое мышление.

Первое, что мошенники обычно пытаются сделать - создать стрессовую ситуацию и поторопить, чтобы добиться ошибки со стороны жертвы. Поэтому во время таких разговоров важно выдержать паузу или даже прекратить разговор, чтобы сосредоточиться и подумать. Также критически оценивайте информацию в SMS, электронных письмах и на сайтах - невероятный выигрыш или предложение работы, хотя вы не подавали никаких заявок, неожиданное наследство от родственника, о котором вы ничего не знаете, или невероятно большие скидки в интернет-магазине на бренды, о которых вы всегда мечтали, - если что-то выглядит слишком хорошо - почти определенно это мошенничество".

Об исследовании Исследование Mastercard и Aссоциации финансовой отрасли было проведено в сотрудничестве с центром исследований SKDS в январе 2022 года. В опросе жителей Латвии приняли участие 1005 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.