Крики "запертого" населения: в Китае новая вспышка Covid-19

Недавний приказ к массовому тестированию на Covid-19 в самом большом районе китайской столицы, Пекина, побудил горожан пополнить запасы продовольствия. Жители опасаются карантина подобно тому, который установлен в Шанхае, где драконовская изоляция продолжается уже несколько недель, сообщает Reuters.
Власти китайской столицы приказали всем 3,45 миллиона человек, которые живут и работают в районе Чаоян, сдавать тесты на Covid-19 три раза в неделю. Власти предупредили, что вирус "тайно" распространялся по городу примерно за неделю до того, как был обнаружен.
Опасения по поводу строгого локдауна, связанного с Covid-19, привели к паническим закупкам в магазинах Пекина в понедельник, 25 апреля.
Полицейские, одетые в защитную одежду, патрулируют улицы, перекрывают дороги и призывают пешеходов разойтись по домам.
Китай уже давно пытается сдержать новую волну Covid-19 в своем крупнейшем городе Шанхае, который уже несколько недель практически полностью закрыт. В понедельник, 25 апреля, в городе был зарегистрирован 51 новый случай смерти от Covid-19.
Приказ властей Пекина о массовом тестировании и предупреждения о "мрачной" ситуации в столице привели к очередям в супермаркетах. Люди спешат запастись предметами первой необходимости, такими как овощи, свежее мясо, лапша быстрого приготовления и туалетная бумага. Жители Пекина уже знают о том, что несколько недель назад Шанхай оказался в похожей ситуации, сообщают СМИ.
Узнав про приказ о проведении массовых проверок на Covid-19, житель Пекина Чжао в понедельник, 25 апреля, вышел из продуктового магазина с несколькими сумками для покупок.
31-летний мужчина сказал агентству новостей AFP, что хочет убедиться, что у его маленького ребенка достаточно еды, если семья будет вынуждена оставаться дома "узниками".
"Взрослые могут выжить несколько дней, а дети - нет", - сказал Чжао агентству.
VIDEO: Beijing residents rush for groceries as Covid cases rise.
On Sunday, Beijing warned of a "grim" situation. The harsh lockdowns and mass testing of China's strict zero-Covid policy is taking a heavy toll on public morale and businesses in the world's second largest economy pic.twitter.com/qRtrd62G2X
Другая посетительница супермаркета рассказала СМИ, что беспокоится, потому что "все может случиться, как в Шанхае".
"Люди волнуются... все скупают товар, и мы беспокоимся, что продукты могут закончиться", - сказала 48-летняя жительница района Чаоян. Она призналась AFP, что ее семья приготовила запас еды примерно на неделю.
Шанхай ранее сообщал о трудностях с обеспечением свежими продуктами людей, запертых по домам, в то же время пациенты сообщали о трудностях с доступом к медицинской помощи, не связанной с ковидом.
Видеоролики, опубликованные в интернете в середине апреля, привлекли большое внимание зрителей. На записи было видно, как жители Шанхая, которых на несколько недель "закрыли" дома, истерически кричали из окон.
Видео: Жители Шанхая истерически кричат
shanghai residents mad as hell, can’t take it anymore.
В начале апреля корреспондент The Economist Алиса Су опубликовала в своем Twitter видео с Weibo, на котором жители Шанхая выходят на свои балконы, чтобы петь и протестовать против нехватки припасов. Появляется дрон: "Пожалуйста, соблюдайте ограничения правительства. Контролируйте стремление своей души к свободе. Не открывайте окна и не пойте!".
Видео: Дрон сделал выговор протестующим в Шанхае
As seen on Weibo: Shanghai residents go to their balconies to sing & protest lack of supplies. A drone appears: “Please comply w covid restrictions. Control your soul’s desire for freedom. Do not open the window or sing.” https://t.co/0ZTc8fznaVpic.twitter.com/pAnEGOlBIh
Также в марте в социальных сетях было размещено видео, на котором жители Шанхая дерутся друг с другом в супермаркете из-за продуктов и других товаров первой необходимости.
Видео: Истерика покупателей в супермаркете в Шанхае
Local residents in Shanghai seen fighting over groceries as half of its 26 million residents are in lockdown, and other half entering lockdown soon. The narrator cusses & complains there’s nothing even left to fight over (locals are notoriously cutthroat). pic.twitter.com/srJY9vm9pT
Растущее число случаев Covid-19 в китайской столице вызывает опасения по поводу применения аналогичного сценария.
В Чаояне, центральном и самом густонаселенном районе Пекина, где проживает около 3,5 миллиона человек, в понедельник был издан приказ о массовом тестировании как жителей района, так и тех, кто там работает. В районе расположено много международных компаний и посольств.
В понедельник, 25 апреля, в торговых центрах и возле офисных комплексов выстроились очереди, поскольку люди ждали, пока медицинские работники, облаченные в защитную одежду, возьмут у них образцы слюны.
"Если будет обнаружен хотя бы один случай, это может затронуть весь район", - сказал Джао, 25-летний офисный работник, который вместе с коллегами отправился на тестирование в Чаояне.
На данный момент сообщается, что по крайней мере один из жилых комплексов Пекина "закрыт", в то же время многие столичные фитнес-студии и спортивные залы отменили занятия или закрылись.
Пекин также ввел строгий контроль на въезде в город, и желающие попасть в столицу должны были получить отрицательный результат теста на Covid-19 в течение предыдущих 48 часов.
На прошлой неделе в столице были зарегистрированы десятки случаев, в том числе 14 новых случаев заражения в понедельник, 25 апреля, после предупреждений органов здравоохранения о том, что коронавирус циркулирует незамеченным в течение нескольких дней.
Однако данные Пекина "бледнее", чем данные Шанхая, где с 1 марта зарегистрировано более полумиллиона случаев заражения.
Финансовый центр Китая, в котором проживает 25 миллионов человек, борется с сильнейшей вспышкой Covid-19 в стране за два года, несмотря на недели жестких мер по сдерживанию вируса.
В соответствии со стратегией "нулевого Covid-19" китайское руководство ввело локдаун, массовое тестирование и ограничения на поездки, чтобы попытаться искоренить инфекцию.
Чиновники говорят, что эта политика помогла Китаю избежать кризиса в области здравоохранения, который наблюдался в других странах мира во время пандемии, но такой подход оказал серьезное влияние на бизнес и моральный дух его граждан.
В минувшие выходные в китайских социальных сетях начал распространяться термин "строгое сидение дома", когда были опубликованы фотографии Шанхая, на которых чиновники закрывают входы в здания металлическими листами.
"Каждый жилой комплекс, каждые ворота, каждая дверь должны находиться под пристальным наблюдением", - заявил на пресс-конференции заместитель главы торгового района Хуанпу в Шанхае, назвав новый, более целенаправленный подход "лучшей реализацией дифференцированной профилактики".
В выходные власти разграничили подъезды к нескольким кварталам жилых домов и даже целым улицам двухметровыми заборами.
24 апреля власти Шанхая сообщили о 51 новой смерти от Covid-19, что является самым высоким показателем за всю историю. По состоянию на 17 апреля официальное число погибших возросло до 138 человек. Многие жители Шанхая утверждали, что их родственники или друзья умерли от Covid-19 в марте, что ставит под сомнение официальную статистику.
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