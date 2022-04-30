Крики "запертого" населения: в Китае новая вспышка Covid-19

Растущее число случаев Covid-19 в китайской столице вызывает опасения по поводу применения аналогичного сценария.

В Чаояне, центральном и самом густонаселенном районе Пекина, где проживает около 3,5 миллиона человек, в понедельник был издан приказ о массовом тестировании как жителей района, так и тех, кто там работает. В районе расположено много международных компаний и посольств.

В понедельник, 25 апреля, в торговых центрах и возле офисных комплексов выстроились очереди, поскольку люди ждали, пока медицинские работники, облаченные в защитную одежду, возьмут у них образцы слюны.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

"Если будет обнаружен хотя бы один случай, это может затронуть весь район", - сказал Джао, 25-летний офисный работник, который вместе с коллегами отправился на тестирование в Чаояне.

На данный момент сообщается, что по крайней мере один из жилых комплексов Пекина "закрыт", в то же время многие столичные фитнес-студии и спортивные залы отменили занятия или закрылись.

Пекин также ввел строгий контроль на въезде в город, и желающие попасть в столицу должны были получить отрицательный результат теста на Covid-19 в течение предыдущих 48 часов.

На прошлой неделе в столице были зарегистрированы десятки случаев, в том числе 14 новых случаев заражения в понедельник, 25 апреля, после предупреждений органов здравоохранения о том, что коронавирус циркулирует незамеченным в течение нескольких дней.

Однако данные Пекина "бледнее", чем данные Шанхая, где с 1 марта зарегистрировано более полумиллиона случаев заражения.

Финансовый центр Китая, в котором проживает 25 миллионов человек, борется с сильнейшей вспышкой Covid-19 в стране за два года, несмотря на недели жестких мер по сдерживанию вируса.

В соответствии со стратегией "нулевого Covid-19" китайское руководство ввело локдаун, массовое тестирование и ограничения на поездки, чтобы попытаться искоренить инфекцию.

Чиновники говорят, что эта политика помогла Китаю избежать кризиса в области здравоохранения, который наблюдался в других странах мира во время пандемии, но такой подход оказал серьезное влияние на бизнес и моральный дух его граждан.

В минувшие выходные в китайских социальных сетях начал распространяться термин "строгое сидение дома", когда были опубликованы фотографии Шанхая, на которых чиновники закрывают входы в здания металлическими листами.

"Каждый жилой комплекс, каждые ворота, каждая дверь должны находиться под пристальным наблюдением", - заявил на пресс-конференции заместитель главы торгового района Хуанпу в Шанхае, назвав новый, более целенаправленный подход "лучшей реализацией дифференцированной профилактики".

В выходные власти разграничили подъезды к нескольким кварталам жилых домов и даже целым улицам двухметровыми заборами.

ФОТО: EPA/Scanpix

ФОТО: EPA/Scanpix

ФОТО: Reuters/Scanpix

24 апреля власти Шанхая сообщили о 51 новой смерти от Covid-19, что является самым высоким показателем за всю историю. По состоянию на 17 апреля официальное число погибших возросло до 138 человек. Многие жители Шанхая утверждали, что их родственники или друзья умерли от Covid-19 в марте, что ставит под сомнение официальную статистику.