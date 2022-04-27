Рижская дума поддержала ремонт трех мостов, эстакады и набережной. Потребуется 142 млн евро

К 2026 году планируется отремонтировать и перестроить Воздушный мост, эстакаду Густава Земгалса, мост Йорга Земитанса, Вантовый мост и набережную Мукусалас. Для этого потребуется в общей сложности 142 миллиона евро.

В настоящее время подсчитано, что на ремонт и реконструкцию Вантового моста потребуется 33 млн евро, на реализацию проекта моста Йорга Земитанса - 37 млн евро, а стоимость работ по ремонту Воздушного моста может составить 15,5 млн евро. На реконструкцию и ремонт путепровода Густава Земгалса запланировано 33 млн евро, а на укрепление набережной улицы Мукусалас - 22,8 млн евро.

Реализация проектов возможна при условии, что самоуправлению будет обеспечена доступность финансирования и получения кредита для финансирования ремонта и реконструкции соответствующих объектов. В качестве источника финансирования планируется уже упомянутый кредит и софинансирование из средств муниципального бюджета.

Ориентировочное софинансирование муниципалитета составит 35 миллионов евро, а кредит необходим в размере 105,9 миллиона евро.

Муниципалитету придется принимать отдельное кредитное решение для реализации каждого проекта.