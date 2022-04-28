Заработать во время Большой толоки: призывают обращать внимание на упаковку напитков

Кроме того, компания напоминает, что до 31 июля в депозитной системе действует переходный период, поэтому при покупке напитков нужно внимательно изучить этикетку, чтобы определить, можно ли сдавать упаковку в депозитную систему. Упаковку без депозитного знака можно сдать в имеющиеся контейнеры для сортировки отходов.

"Мы убеждены, что депозитная система поможет предотвратить попадание на открытую природу большей части упаковок напитков – стеклянных и ПЭТ-бутылок, жестяных банок, а в ближайшие годы весенние толоки станут легче. Несмотря на то, что депозитный сбор в размере 10 центов служит хорошей дополнительной мотивацией для передачи упаковок на переработку, нельзя забывать, что депозитная система в Латвии работает лишь неполные три месяца, в свою очередь, для закрепления новых привычек требуется более длительное время.

Я призываю жителей быть особенно внимательными во время толоки в этом году и предусмотреть для таких упаковок отдельный мешок, чтобы потом их было проще сдавать.

Это будет не только подарок латвийской природе, но и приятное дополнение к бюджету после толоки", – рассказывает председатель правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.

Переходный период еще продолжается

До 31 июля текущего года действует переходный период депозитной системы, во время которого на полках магазинов будут находиться как маркированные депозитным знаком, так и немаркированные продукты. В свою очередь, с 1 августа на полках напитков будут находиться только новые продукты, маркированные депозитным знаком.

Чтобы понять, приобретаете ли вы маркированный депозитным знаком продукт, за который взимается депозитный сбор в размере 0,10 евро и который потом можно будет сдать в депозитный пункт, в момент приобретения упаковки нужно обратить внимание на этикетку напитка – есть ли на ней латвийский депозитный знак и ценник товара. В свою очередь, если приобретается упаковка без депозитного знака, депозитный сбор за нее не взимается и ее нельзя будет сдать в депозитную систему. Упаковку без депозитного знака можно сдать в имеющиеся контейнеры для сортировки отходов.

Для изменения привычек нужно время

По словам председателя DIO Микса Стуритиса, первый год работы депозитной системы посвящен формированию и закреплению новых привычек в повседневной жизни латвийского общества. Предполагается, что уже в следующем году количество оставленных на природе упаковок напитков существенно сократится, но чтобы это действительно произошло, нужно уже сейчас следовать новой привычке – сдавать пустые упаковки.

"До сегодняшнего дня в депозитную систему было сдано более 8 миллионов упаковок, что является положительным показателем, особенно в переходный период.

Мы видим, что объем данных упаковок увеличивается с каждой неделей, и сейчас количество сданных единиц достигает более 300 000 штук в день.

Безусловно, для перемен нужно время, но, как говорят наши соседи – литовцы и эстонцы, у которых депозитная система работает уже несколько лет, – сдача упаковок стала у них неотъемлемой частью повседневной жизни, например, как чистка зубов по утрам", – добавил М. Стуритис.