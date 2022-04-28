Через поддельный интернет-банк мошенники выманили за месяц почти 20 000 евро

По имеющейся у полиции информации, люди искали в Google ссылку для доступа к своему интернет-банку и открывали рекламу, которая ведет на фейковый интернет-банк.

Не обращая внимания на то, что фейковая ссылка на интернет-банк отличается от оригинальной, люди вводили данные своих карт и ПИН-коды, в результате эта информация становилась доступна мошенникам.

13 апреля в Латгальский участок Госполиции в Риге поступило заявление от женщины 1990 года рождения, которая ввела свои личные данные и пароли на сайте Luminor-Homepage-imbing.com, подтвердив запрос с помощью Smart-ID.

После этого на сайте появилось сообщение "Подозрительная сделка - карта заблокирована", и на мобильный телефон пришло СМС с с официального номера банка Luminor о том, что банковская карта добавлена в Google Pay.

Затем нужно было ввести полученный в СМС код якобы для разблокировки счета и подождать около 30 минут. В результате на банковском счету потерпевшей были зарезервированы 3656 евро на чужое имя. Потерпевшая оперативно связалась с банком, и ущерб удалось предотвратить.

Однако не всем людям удалось вернуть свои деньги. У женщины 1961 года рождения со счета были сняты 3644 евро, еще у одной женщины 1987 года рождения - 3096 евро.

Аналогичные сообщения о более мелких мошенничествах были получены и в других полицейских участках.

Полиция призывает людей быть внимательными и перед тем, как вводить свои личные данные и ПИН-коды на сайте интернет-банка, всегда удостовериться в том, что это настоящий банк, обращая внимание на то, полностью ли название ссылки совпадает с оригинальной страницей. В случае подозрения в мошенничестве следует сначала связаться со своим банком, а затем обратиться в ближайшее отделение полиции.