Пт, 29.04.2022
Я очень приблизительно знала, кто такая Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики. Лайма Вайкуле, латвийская певица
Лайма Вайкуле, латвийская певица

В Риге более чем на 20% подорожает вода и канализация

ФОТО: Shutterstock

С 1 июня в Риге на 22,4% увеличится общий тариф на водоснабжение и канализацию - он составит 2,35 евро за кубометр по сравнению с нынешними 1,92 евро, свидетельствует решение Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).

Тариф на водоснабжение также повысится и составит 1,02 евро за кубометр, что на 0,17 евро больше, а тариф на канализацию - 0,91 евро за кубометр, что на 0,17 евро больше. Тариф на очистку сточных вод увеличится на 0,09 евро до 0,42 евро за кубометр.

Прежние тарифы предприятия Rīgas ūdens были утверждены в 2018 году.

Почему?

Как отмечает SPRK, изменения тарифов на услуги водного хозяйства связаны с ростом цен на электроэнергию, теплоэнергию, газ и другие операционные расходы, с амортизацией основных средств и ростом списания нематериальных активов, а также уменьшением объема услуг водного хозяйства.

Согласно данным Firmas.lv, оборот Rīgas ūdens в 2020 году составил 55,65 млн евро, прибыль - 8,1 млн евро. Финансовые данные за 2021 год еще не опубликованы. Предприятие зарегистрировано в 1991 году, его основной капитал составляет 127,587 млн евро. Rīgas ūdens принадлежит столичному самоуправлению.

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