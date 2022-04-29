В Риге более чем на 20% подорожает вода и канализация

Тариф на водоснабжение также повысится и составит 1,02 евро за кубометр, что на 0,17 евро больше, а тариф на канализацию - 0,91 евро за кубометр, что на 0,17 евро больше. Тариф на очистку сточных вод увеличится на 0,09 евро до 0,42 евро за кубометр.

Прежние тарифы предприятия Rīgas ūdens были утверждены в 2018 году.

Почему?

Как отмечает SPRK, изменения тарифов на услуги водного хозяйства связаны с ростом цен на электроэнергию, теплоэнергию, газ и другие операционные расходы, с амортизацией основных средств и ростом списания нематериальных активов, а также уменьшением объема услуг водного хозяйства.

Согласно данным Firmas.lv, оборот Rīgas ūdens в 2020 году составил 55,65 млн евро, прибыль - 8,1 млн евро. Финансовые данные за 2021 год еще не опубликованы. Предприятие зарегистрировано в 1991 году, его основной капитал составляет 127,587 млн евро. Rīgas ūdens принадлежит столичному самоуправлению.