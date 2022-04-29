ОБСЕ закрывает свою миссию в Украине

ОБСЕ была единственной международной организацией, чьи наблюдатели следили за конфликтом на востоке Украины.

Председатель организации, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид указали в совместном заявлении в четверг, 28 апреля, что закрытие Специальной мониторинговой миссии в Украине начнется немедленно с "оперативных, административных и финансовых мероприятий".

Рау подчеркнул, что решение было непростым и все возможности для политического диалога по продлению мандата миссии наблюдателей были исчерпаны, "однако позиция России не оставила иного выбора, кроме как закрыть миссию".

"Миссия сыграла важную роль в предоставлении объективной информации с места военных действий, содействии прекращению огня и уменьшении воздействия конфликта на гражданское население", - добавил он.

Министр иностранных дел Польши пообещал, что ОБСЕ будет искать пути продолжения работы в Украине в соответствии с существующими обязательствами.

24 апреля ОБСЕ объявила, что четверо ее наблюдателей, все граждане Украины, были незаконно задержаны на территории неподконтрольных правительству Украины Донецкой и Луганской областей.

В конце марта Россия не согласилась на продление миссии ОБСЕ, а власти так называемых народных республик дали ОБСЕ срок для завершения миссии до конца апреля.

Специальная миссия наблюдателей ОБСЕ в Украине, состоящая из невооруженных гражданских наблюдателей, была создана в марте 2014 года. Ее целью был мониторинг ситуации в Донбассе на востоке Украины и в остальной части страны.