"Нас избивали и унижали". Истории украинцев, насильно вывезенных в Россию

Почти неделю пленников продержали в Украине, а потом перевезли в Беларусь.

"Они думали, что мы ничего не видим, но я видел, как мы проезжали деревни, Иванков, Чернобыль, а потом пересекли границу", - вспоминает Владимир.

Удостоверение личности, выданное Владимиру российской армией ФОТО: BBC News

В Беларуси задержанным раздали удостоверения личности. В них указано, что они изготовлены по заказу вооруженных сил Российской Федерации.

В удостоверении Владимира местом его рождения значится Украинская Советская Социалистическая Республика - так Украина называлась до обретения независимости после распада СССР в 1991 году.

Эта деталь хорошо иллюстрирует амбиции России в регионе.

Далее путь пленников лежал из Беларуси в российскую тюрьму.

"Издевательства продолжились. Они унижали нас, заставляли становиться на колени и принимать неудобные позы. Если мы смотрели им в глаза, нас избивали. Если мы делали что-то медленно, нас избивали. С нами обращались как с животными", - продолжет рассказ Владимир.

Он насчитал еще 72 человека, находившихся в заключении в непосредственной близости от него, но судя по доносившимся звукам, пленников было гораздо больше.

"Мы старались поддерживать друг друга. Иногда просто не верилось, что всё это происходит на самом деле. Было ощущение, что из XXI века мы попали в XVI-й", - вспоминает мужчина.

Спустя две недели после ареста, 7 апреля, Владимира вместе с тремя женщинами, содержавшимися в другой тюрьме, самолетом отправили в Крым, аннексированный Россией в 2014 году.

Женщины рассказали ему, что их тоже били.

По словам Владимира, они не понимали, куда их везут, но слышали, как солдаты неоднократно повторили слово "обмен".

Из Крыма пленников по дороге привезли к мосту в 32 километрах от Запорожья и велели перейти по нему на другую, подконтрольную Украине сторону. Этот переход состоялся 9 апреля.

Но прежде, чем российская сторона отпустила гражданских украинцев, стороны обменялись военнопленными.

Владимир говорит, что ему трудно описать свои чувства от пережитого, но он хочет, чтобы весь мир услышал его историю.

Он хочет донести, что истории о насильственном удержании украинцев в России - стопроцентная правда.

В тюрьме он слышал, что в соседней камере находились ребята с Чернобыльской АЭС.

Он не может сказать, кто именно, но на данный момент общеизвестно, что бесследно исчезли 169 бойцов Национальной гвардии Украины, охранявшие объект.

После того как станцию оккупировали российские военные, гвардейцев несколько недель держали в помещении на территории АЭС, а далее о них ничего не известно.

Комната, в которой содержали украинских гвардейцев, охранявших Чернобыльскую АЭС ФОТО: BBC News

Валерий Семенов, один из инженеров АЭС, говорит, что, уходя с территории Чернобыля в конце марта, российские военные увезли гвардейцев с собой.

В соседней деревне живет семья одного из них. Мы не раскрываем их имена из соображений безопасности.