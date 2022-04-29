51 удар ножом: в Юрмале бывший сожитель убил женщину

В полиции сообщили, что в среду, 27 апреля, около 23:50 к ним поступил вызов по адресу в Юрмале, на улице Таллинас, где произошло нападение на женщину. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов и Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть женщины. На теле погибшей было множество ножевых ранений.

Сразу после инцидента сотрудники полиции на месте преступления задержали предполагаемого виновника - мужчину 1980 года рождения. Мужчина на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения более одного промилле и, возможно, под воздействием наркотиков, так как вел себя неадекватно и агрессивно.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, которое передано для дальнейшего расследования в 1-й отдел Управления криминальной полиции Рижского областного управления Государственной полиции (Отдел по предотвращению и раскрытию убийств).

Следствие установило, что погибшая после работы с железнодорожной станции Слока отправилась к себе домой, когда на нее напал ее бывший сожитель 1980 года рождения и нанес по меньшей мере 51 удар ножом (в том числе в руку, живот, грудь, шею), из-за чего женщина скончалась. Свидетелем убийства стал нынешний сожитель женщины, который в это время отправился встречать ее и, заметив нападение, немедленно бросился на помощь, задержал нападавшего и вызвал подмогу.

Задержанный ранее неоднократно судим за различные преступления. Сегодня, 29 апреля, суд заключил его под стражу.

По данному делу возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части первой статьи 118 Уголовного кодекса - за убийство при особо отягчающих обстоятельствах. За такое преступление закон предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы либо лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с испытательным сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.

Госполиция напоминает, что никто не может быть признан виновным, пока его вина не будет доказана в соответствии с законом.