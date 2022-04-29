Пт, 29.04.2022
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Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины

Гутерриш российский ракетный удар по Киеву "принял как знак"

Генсек ООН Антониу Гутерриш ФОТО: Fabrice Coffrini

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не считает, что российский ракетный удар по Киеву в то время, пока он находился с визитом в столице Украины, был личным посланием.

"Антониу Гутерриш не считает, что это нападение на него. Он принял это как знак. Неуважение не к нему, а к людям Киева", - сказал в пятницу пресс-секретарь ООН Фархан Хак.

ООН так же выразило соболезнования семье погибшей под обстрелом журналистки Веры Гирич.

Российские силы обстреляли Киев в четверг вечером, дважды попав в Шевченковский район в центре столицы, когда в городе с визитом был генеральный секретарь ООН. Взрывы в Киеве прогремели вскоре после совместной пресс-конференции Гутерриша и Зеленского.

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