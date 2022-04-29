Гутерриш российский ракетный удар по Киеву "принял как знак"

"Антониу Гутерриш не считает, что это нападение на него. Он принял это как знак. Неуважение не к нему, а к людям Киева", - сказал в пятницу пресс-секретарь ООН Фархан Хак.

ООН так же выразило соболезнования семье погибшей под обстрелом журналистки Веры Гирич.

Российские силы обстреляли Киев в четверг вечером, дважды попав в Шевченковский район в центре столицы, когда в городе с визитом был генеральный секретарь ООН. Взрывы в Киеве прогремели вскоре после совместной пресс-конференции Гутерриша и Зеленского.