Фото ⟩ В результате ракетного удара в Киеве погибла журналистка "Радио Свобода"

Об этом со ссылкой на коллегу Гирич Александра Демченко сообщает Telegram-канал издания "Страна".

Сообщается, что ракета попала в ее дом. Тело журналистки обнаружили под обломками утром сегодня, 29 апреля.

"Это маленькая машинка Веры Гирич. На ней пару лет назад она возила нас в Немешаево, рассказывать, как искать информацию на оккупированных территориях. Теперь Веры больше нет. Точная русская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только с утра", - написал Демченко.

Ранее сообщалось о не менее двух ракетных ударах по Киеву. Власти столицы сообщали, что одна из ракет попала в 25-этажный дом в Шевченковском районе города - ранения в результате удара получили 10 человек, а 29 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил об обнаруженном погибшем. Удары были нанесен, когда в Киеве находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В середине месяца Национальный союз журналистов Украины сообщил, что с начала военного конфликта в Украине погибли не менее 20 журналистов. Среди них - также журналистка издания Insider Оксана Баулина.