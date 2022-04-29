Пт, 29.04.2022
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Рейнис Знотиньш, депутат Сейма

Фото ⟩ В результате ракетного удара в Киеве погибла журналистка "Радио Свобода"

В результате ракетного удара по столице Украины Киеву погибла журналистка украинской службы издания "Радио Свобода" Вера Гирич.

Об этом со ссылкой на коллегу Гирич Александра Демченко сообщает Telegram-канал издания "Страна".

Сообщается, что ракета попала в ее дом. Тело журналистки обнаружили под обломками утром сегодня, 29 апреля.

"Это маленькая машинка Веры Гирич. На ней пару лет назад она возила нас в Немешаево, рассказывать, как искать информацию на оккупированных территориях. Теперь Веры больше нет. Точная русская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только с утра", - написал Демченко.

Ранее сообщалось о не менее двух ракетных ударах по Киеву. Власти столицы сообщали, что одна из ракет попала в 25-этажный дом в Шевченковском районе города - ранения в результате удара получили 10 человек, а 29 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил об обнаруженном погибшем. Удары были нанесен, когда в Киеве находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В середине месяца Национальный союз журналистов Украины сообщил, что с начала военного конфликта в Украине погибли не менее 20 журналистов. Среди них - также журналистка издания Insider Оксана Баулина.

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