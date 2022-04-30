Сб, 30.04.2022
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Ингмар Лидака, уже бывший сотрудник Рижского национального зоопарка

Вике-Фрейберга о Путине: лицемер и высококвалифицированный манипулятор

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга ФОТО: Zane Bitere / LETA

Российский лидер Владимир Путин лицемер и хорошо обученный манипулятор. Бывший президент Вайра Вике-Фрейберга рассказала о Путине в программе Laikmeta krustpunktā на Латвийском радио.

За свою политическую карьеру Вике-Фрейберга несколько раз имела возможность наблюдать за российским лидером "в действи".

Описывая психологический портрет Путина, бывшая президент сказала: "Он лицемер, и поэтому нельзя верить не единому его слову. Его слова могут совпасть с правдой, а может быть и нет. Он манипулятор - абсолютно профессионально подготовленный манипулятор". 

Вике-Фрейберга сказала, что она несколько раз видела способность Путина манипулировать людьми во время различных мероприятий, когда российский лидер встречался с президентами или премьер-министрами других стран.

На вопрос, что должно произойти, чтобы Путин прекратил войну в Украине, Вике-Фрейберга ответила, что армия Путина должна быть разбита.

"Он представляет угрозу для своего народа, но особенно для украинцев, которых он явно пытается уничтожить", - сказала бывшая президент.

Объясняя, почему, несмотря на то, что происходит на Украине, многие россияне верят и поддерживают российского лидера Путина, Вике-Фрейберга призналась, что это беспокоит ее больше всего.

"Он убил правду и веру в правду. Люди больше не верят своим глазам, своим ушам, а верят пропаганде. И это очень пугает, когда думаешь о будущем человечества", - сказала Вике-Фрейберга.

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