Вике-Фрейберга о Путине: лицемер и высококвалифицированный манипулятор

За свою политическую карьеру Вике-Фрейберга несколько раз имела возможность наблюдать за российским лидером "в действи".

Описывая психологический портрет Путина, бывшая президент сказала: "Он лицемер, и поэтому нельзя верить не единому его слову. Его слова могут совпасть с правдой, а может быть и нет. Он манипулятор - абсолютно профессионально подготовленный манипулятор".

Вике-Фрейберга сказала, что она несколько раз видела способность Путина манипулировать людьми во время различных мероприятий, когда российский лидер встречался с президентами или премьер-министрами других стран.

На вопрос, что должно произойти, чтобы Путин прекратил войну в Украине, Вике-Фрейберга ответила, что армия Путина должна быть разбита.

"Он представляет угрозу для своего народа, но особенно для украинцев, которых он явно пытается уничтожить", - сказала бывшая президент.

Объясняя, почему, несмотря на то, что происходит на Украине, многие россияне верят и поддерживают российского лидера Путина, Вике-Фрейберга призналась, что это беспокоит ее больше всего.

"Он убил правду и веру в правду. Люди больше не верят своим глазам, своим ушам, а верят пропаганде. И это очень пугает, когда думаешь о будущем человечества", - сказала Вике-Фрейберга.