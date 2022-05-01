Соучредитель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс выступил на конференции TED после семилетнего перерыва, чтобы придумать, как остановить следующую пандемию, которая может последовать за Covid-19. Он также прокомментировал всемирную лекцию TED 2015 года, в которой предупредил, что мир должен остерегаться пандемии.

Гейтс выступил с лекцией на конференции TED в 2015 году, предупредив, что человечество не готово к очередной пандемии, поэтому необходимо вовремя подготовиться.

"Мы не были готовы", - сказал Гейтс на конференции TED 2022 года во вторник.

"Многие люди смотрели эту речь [2015 года], но 90% из них посмотрели ее, когда было уже слишком поздно".

Видео: Билл Гейтс предупреждает о риске пандемии в 2015 году (английский язык).

Covid-19 "подал заявку" на следующую пандемию, но она не будет последней. Эксперты уже предупредили, что без принятия мер пандемии могут участиться по всему миру.

В своей лекции на TED в этом году

Гейтс подчеркнул, что ковид может стать последней пандемией - "если мы примем правильные меры".

Эти меры предполагают крупные инвестиции в размере около 1 миллиарда долларов в год для создания группы быстрого реагирования по типу пожарных, которую он называет командой GERM (global epidemic response and mobilization) - Глобальной бригадой реагирования на эпидемии и мобилизации. Миллиардер также призывает инвестировать больше ресурсов в исследования, диагностику и системы здравоохранения по всему миру.

По словам Гейтса, у GERM будет группа реагирования из 3000 человек, единственным приоритетом которой будет предотвращение пандемии. По его мнению, команда GERM должна состоять из профессионалов, от эпидемиологов и специалистов по данным до экспертов в области логистики, а также специалистов по коммуникациям и дипломатии.

Идея GERM - это всего лишь предложение, по которому Гейтс надеется достичь некоего глобального консенсуса в ближайшие месяцы. Меценат добавил, что потребуются обсуждения, чтобы выяснить, как его организовать и профинансировать. Гейтс считает, что GERM должны финансировать самые богатые страны мира.

ФОТО: AFP/SCANPIX

"Команда GERM, как и пожарные, будет проходить обучение", - сказал Гейтс на конференции.

"Когда мы хотим реагировать быстро, нам нужно убедиться, что у нас есть все элементы, чтобы действовать очень быстро. Ключ в том, чтобы подготовиться".

Миллиардер предполагает: если в мире нет непосредственной вспышки, с которой должна бороться команда GERM, то команда могла бы пока сосредоточиться на других инфекционных заболеваниях, менее приоритетных.

Гейтс представляет GERM как команду, готовую быстро реагировать на любые признаки вспышки, работающую с разными странами над укреплением их местных систем здравоохранения.

"Нам нужно знать, когда у многих людей начинает появляться новый вид кашля", - говорит Гейтс

Команды GERM изучат это и смогут быстро идентифицировать новый патоген. Поскольку вирусы распространяются экспоненциально, первые 100 дней очень важны для поддержания низкого уровня заражения.

"Наша задача - остановить вспышки инфекций до того, как они перерастут в пандемию", - говорит миллиардер.

Эта скорость имеет решающее значение: если бы все правительства смогли остановить распространение Covid-19 в первые 100 дней, было бы спасено более 98% потерянных жизней, сказал миллиардер.

"Когда на нас напал Covid-19, мы были как Рим (Римская империя) до того, как у него появились пожарные ведра и пожарные", - добавляет филантроп.

Также необходимы инвестиции в диагностику, например, в тестовое оборудование нового поколения LumiraDx, обеспечивающее точное и качественное обнаружение. Инвестиции в заводы также необходимы для быстрого расширения производства вакцин, хотя Гейтс подчеркнул, что вакцины - "чудо" пандемии Covid-19 - не должны играть большой роли.

"Мы хотим остановить вспышку до того, как нам придется начать глобальную кампанию по вакцинации", - сказал Гейтс.

Такая подготовка будет дорогостоящей. Создание команды GERM, как предложил Гейтс Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обойдется примерно в 1 миллиард долларов в год, но миллиардер заявил, что предотвратить еще одну пандемию будет гораздо дороже.

"Мы должны потратить миллиарды, чтобы сэкономить триллионы", - заявил Гейтс на конференции.

По оценкам Международного валютного фонда, пандемия Covid-19 обошлась правительствам стран мира почти в 14 триллионов долларов.

Видео: Билл Гейтс возвращается на TED после семилетнего перерыва

В декабре 2021 года соучредитель Microsoft опубликовал прогноз на 2022 год, в котором он был очень оптимистичен, включая ситуацию с пандемией Covid-19 и технологический прогресс. В объемной записи миллиардер также отметил, что его беспокоит в 2022 году.

Гейтс сделал ряд оптимистичных прогнозов, начиная от возможного окончания пандемии Covid-19 и заканчивая ожидаемым бумом метавселенной.

Но миллиардер признает, что одна конкретная проблема может замедлить или даже подорвать большую часть этого прогресса: недоверие людей к правительствам.