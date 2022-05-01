Полиция: трагические события в Тукумсе были самоубийством

Изначально друг погибшего высказал подозрение, что мужчина подвергся гомофобному нападению и был подожжен, но полицейское расследование это не подтвердило. Всего VP допросила 45 человек, проанализировала значительную базу видео- и аудиоматериалов, провела опросы, проверки и экспертизы, а также ряд других следственных мероприятий, в том числе специальных следственных действий, сообщил представитель полиции.

По завершении расследования полиция в сентябре прошлого года приняла решение о прекращении уголовного дела, так как не было выявлено ни одного уголовного преступления, которое можно было рассматривать как гомофобное нападение, или связанное с нетерпимостью, или доведение до самоубийства.

Уже сообщалось, что в прошлом году в ночь на 23 апреля полиция получила информацию о том, что в одном из многоквартирных домов в Тукумсе вспыхнул пожар. Прибывшие на место правоохранители установили, что двое мужчин получили ожоги, в том числе один - очень сильные. Оба были доставлены в медицинское учреждение, где наиболее тяжело пострадавший скончался.

В Государственной полиции были заведены уголовные дела. Первоначально данное уголовное производство квалифицировалось по признакам уголовных преступлений, предусмотренных главой 13 Уголовного закона "Преступления против личного здоровья".

28 апреля 2021 года данное уголовное производство было переквалифицировано на часть первую статьи 124 Уголовного закона о доведении лица до самоубийства либо о покушении на жестокое или систематическое обращение с потерпевшим, унижающее его личное достоинство, если лицо не было материально или во всем остальном зависимо от преступника. Следствие с самого начала проводилось под пристальным контролем прокуратуры.

В ходе осмотра места происшествия Государственная полиция изъяла, например, зажигалку и бутылку с горючим, находившиеся в компьютерной сумке потерпевшего.

При этом были запрошены сведения с камер видеонаблюдения различных учреждений, что позволило следствию получить доказательства, в том числе подтверждающие тот факт, что человек поздно ночью сам купил топливо и сразу отправился домой. Полиция проанализировала все материалы и информацию, полученные в ходе следствия, в том числе маршрут следования лица и время нахождения там, а также полученные записи видео- и аудиокамер и др.

В последующие дни был проведен ряд сложных расследований. По словам экспертов, на найденных на месте предметах обнаружены только отпечатки пальцев и биологический материал погибшего.

В то же время была начата официальная проверка информации о том, что полиция якобы неадекватно отреагировала на предыдущие заявления потерпевшего об опасности для его здоровья и жизни. Проверка службы не выявила фактов халатности тукумских полицейских.

По информации, предоставленной полицией, были получены доказательства того, что произошедшее в Тукумсе не было связано с поступившим в полицию заявлением потерпевшего по поводу угроз.

Совокупность доказательств, полученных в ходе следствия, показывает, что по данному делу не было совершено никакого уголовного правонарушения, в том числе такого, которое представляет собой гомофобное нападение или сопряжено с нетерпимостью или побуждению к самоубийству.

Полиция получила доказательства того, что трагический случай был самоубийством.

Соответственно, после расследования под пристальным контролем прокуратуры 21 сентября 2021 года в уголовном производстве было принято окончательное решение и уголовное производство было прекращено. Такое решение принято на основании части первой статьи 377 Уголовно-процессуального закона, так как уголовное преступление не было совершено.