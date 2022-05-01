СМИ: российские пенсии за границей будут платить в рублях

"Выплату в таком случае произведут путём зачисления на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации", - сказано в документе.

Для того, чтобы начать получать деньги россиянам необходимо обратиться с письменным или электронным заявлением в ведомства, которое этими выплатами занимается. В документе нужно указать реквизиты счёта, открытого в банке на территории России.

До поступления заявления выплаты будут приостановлены.

Указ действует до 31 декабря 2022 года.

Ранее RUS TVNET писал о том, что получатели российских пенсий в Латвии сталкиваются с трудностями в их получении.

Напомним, в первом квартале этого года российские пенсии через Госагентство социального страхования (VSAA) получали 10 992 пенсионера. Согласно договору между Латвией и Россией, пенсии через VSAA выплачиваются раз в квартал.