Вс, 1.05.2022
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Сергей Пугачев, бывший член Совета федерации России

СМИ: российские пенсии за границей будут платить в рублях

Пенсионер. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Правительство России решило, что те россияне, кто проживает за границей и из-за санкций не получают пенсию и другие социальные выплаты, отныне смогут предоставить открытый в российском банке счёт и получать средства на него в рублях, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на указ премьер-министра России Михаила Мишустина.

"Выплату в таком случае произведут путём зачисления на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации", - сказано в документе.

Для того, чтобы начать получать деньги россиянам необходимо обратиться с письменным или электронным заявлением в ведомства, которое этими выплатами занимается. В документе нужно указать реквизиты счёта, открытого в банке на территории России.

До поступления заявления выплаты будут приостановлены.

Указ действует до 31 декабря 2022 года.

Ранее RUS TVNET писал о том, что получатели российских пенсий в Латвии сталкиваются с трудностями в их получении.

Напомним, в первом квартале этого года российские пенсии через Госагентство социального страхования (VSAA) получали 10 992 пенсионера. Согласно договору между Латвией и Россией, пенсии через VSAA выплачиваются раз в квартал.

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