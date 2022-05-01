В Эстонии у Бронзового солдата теперь дежурит охрана

Пока неизвестно, в течение какого периода будет осуществляться охрана со стороны частной фирмы.

Сообщение о первом акте вандализма на Военном кладбище в Таллинне поступило в полицию утром 18 апреля, был поврежден орден на груди солдата. Задержанный 31-летний мужчина был наказан штрафом. Позднее выяснилось, что мужчина - сын политика и члена Рийгикогу Виктора Васильева (Центристская партия) - Александр Васильев.

В полдень 29 апреля у Бронзового солдата вновь работали криминалисты, поскольку на стену был нанесен текст на русском языке "Слава Украине" и "Нет войне", а также свастика.

С помощью записей камер наблюдения на данный момент установлено, что деяние было совершено двумя мужчинами около часа ночи. Полиция разыскивает их.

"На военном кладбище установлены камеры видеонаблюдения, которые передают видео в режиме реального времени оперативному дежурному полиции в Центр тревоги, а также технически усилили охранную систему. Военное кладбище и мемориал памяти жертв коммунизма постоянно проверяются патрулями полиции", - ранее прокомментировал руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Пирко Пярила.