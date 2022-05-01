Дело о взятке в 2 миллиона: Трубко возил Коссовича на такси и угощал в болдерайском кафе

В офисе Rīgas namu apsaimniekotājs впервые от Трубко прозвучал намек, что за помощь Коссович мог бы получить собранные с жителей перенятых домов штрафы за задержанные платежи.

Трубко написал на листе бумаги двойку и шесть нулей, и, по мнению обвинения, это было предложением взятки.

Прокурор Илона Курца пояснила, что обвинение против Трубко было построено по трем случаям предложения взятки во время встреч в апреле, мае и августе прошлого года: "Сначала за передачу всех находящихся в управлении RNP домов под управление RNA речь шла о долговых обязательствах в размере минимум 2 миллионов евро. Позднее было высказано предложение сначала передать находящиеся в управлении RNP жилые дома в Болдерае и Даугавгриве. На этих территориях примерная сумма долгов составляет около 100 тысяч евро. Из этих 100 тысяч планировалось наличными передать 10 тысяч евро, а оставшиеся 90 тысяч - в виде оплаты услуг Rīgas namu apsaimniekotājs".

Коссович рассказал передаче, что Трубко для получения и отмывания взятки предложил ловкую схему: "Он сказал, что мы вместе могли бы выбрать относительно запущенную недвижимость в Риге, и я как предприниматель, у которого есть свободные средства, за свои средства мог бы эту запущенную недвижимость приобрести, в свою очередь у них как у относительно большого домоуправа есть строители, рабочие.

Он мог бы быстро привести эти дома в хорошее состояние. И таким образом, подняв стоимость недвижимости, я эти здания снова мог бы продать и легализовать эту, скажу так, да, взятку уже как легальные деньги".

Интервью De Facto с Коссовичем прошло в кафе "Дива" в центре Болдераи - туда Трубко год назад привел депутата перекусить и попить после того, как показал обслуживаемые RNA территории. Коссовичу по легенде KNAB нужно было попросить, чтобы Трубко принял его в своей машине, так как его машина сломалась. "Все это время нас рядом ждала машина. Что меня очень смущало - такси, - рассказал депутат. - По пути обратно в Ригу я попросил отвезти меня в Рижскую думу, и в том такси - это был один из случаев, но не единственный - ясно прозвучало, на самом деле в присутствии таксиста, предложение: сначала был показан этот жест с цифрой два.

Когда я спросил, что это означает, он сказал, что это двойка с шестью нулями".