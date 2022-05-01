Дело о взятке в 2 миллиона: Трубко возил Коссовича на такси и угощал в болдерайском кафе

И адвокат Трубко Нормунд Шлитке после суда предоставил свою интерпретацию сказанного в обвинении: "Коссовичу - да, однозначно, было написано два миллиона и дважды подчеркнуто, указывая, что это денежная сумма, которую можно получить в фонде инфраструктуры при трехстороннем договоре и, соответственно, использовать по своему усмотрению, о чем говорилось многократно. Никакой взятки!".
Адвокат также пояснил, что Трубко - украинец по национальности и думает по-украински, поэтому могло возникнуть недоразумение.
"И поэтому он очень часто говорит "ты", "тебе", "вам", не уточняя конкретно. А не как юрист: "Я заключу трехсторонний договор с самоуправлением об улучшении инфраструктуры". Поэтому, конечно, нам надо будет чуть ли не лингвистическую экспертизу делать, чтобы понять, что Игорь об этом думал".
В свою очередь Коссович утверждает, что Трубко по-латышски говорит довольно хорошо, кроме того, иногда он переходил на русский язык. Депутат также напомнил, что Трубко предлагал ему бесплатно отремонтировать недвижимость: "В один из первых раз, когда уже прозвучала эта сумма, он предложил, сказал: "Ну, Коссович, ты смотри сам, как эти денежки разделить, вы там в пяти фракциях, возможно. Но с другой стороны - для кого тебе это делать? Вы, "Прогрессивные", отвечаете за жилищный комитет в Риге, который напрямую отвечает за обслуживание домов. Поэтому подумай, надо ли делиться с депутатами, или же отложить на предвыборную кампанию, или как". Тяжело понять, почему такие консультации Трубко оказывал, чтобы помочь Риге, каким образом эти два миллиона можно было вырезать. Но если это консультации - то, что он делал, то пусть будет так".
Как напоминает передача, следующее заседание суда запланировано на 20 мая, когда в качестве свидетеля будет заслушан Коссович. Адвокат Трубко уже пообещал, что у него к депутату будет очень много вопросов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!