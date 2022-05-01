Вс, 1.05.2022
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Янис Урбанович, председатель парламентской фракции "Согласия"

Дело о взятке в 2 миллиона: Трубко возил Коссовича на такси и угощал в болдерайском кафе

Игорь Трубко ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Глава крупнейшей фракции Рижской думы "Прогрессивные/За!" Мартиньш Коссович, которому председатель правления Rīgas namu apsaimniekotājs Игорь Трубко предложил взятку жестом из двух пальцев, рассказал передаче De Facto Латвийского телевидения, что Трубко очень старался завязать с ним отношения: возил на такси, угощал едой и напитками в болдерайском кафе и обещал в газете своей ассоциации перед выборами прорекламировать "Прогрессивных". В свою очередь, провести взятку предприниматель предложил творчески - Коссович должен был купить запущенную недвижимость, которую фирмы Трубко бесплатно бы восстановили.

Как напоминает передача, бывший руководитель муниципального предприятия Kurzemes namu apsaimniekotājs, бывший политик, а ныне предприниматель Игорь Трубко последние годы регулярно появлялся в СМИ в связи с коммунальными вопросами. До этого он руководил предприятием Rīgas namu apsaimniekotājs (RNA) и несколькими связанными с управлением домами организациями. Год назад Трубко написал в Рижскую думу письмо, в котором изложил свое мнение - что находящиеся в ведении Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) дома на время нужно передать в обслуживание его фирме. В обвинении было указано - когда дума идею отклонила, Трубко обратился к депутату думы Мартиньшу Коссовичу.

Они были отдаленно знакомы, так как Коссович когда-то состоял в молодежной организации социал-демократов, рассказал депутат: "Я знал, что такой человек существует, прошло уже, наверное, лет 15, и все это время у меня с ним не было ни одного разговора до этого первого звонка".

Трубко позвонил и пригласил депутата в свой офис на улице Гоголя, чтобы якобы поговорить о сотрудничестве с Рижской думой по поводу создания площадки для сортированных отходов. Коссовичу быстро стало ясно, что это был лишь предлог - на самом деле Трубко хотел обсудить перенятие управляемых RNP домов на основании договора или соглашения.

В офисе Rīgas namu apsaimniekotājs впервые от Трубко прозвучал намек, что за помощь Коссович мог бы получить собранные с жителей перенятых домов штрафы за задержанные платежи.

Трубко написал на листе бумаги двойку и шесть нулей, и, по мнению обвинения, это было предложением взятки.

Прокурор Илона Курца пояснила, что обвинение против Трубко было построено по трем случаям предложения взятки во время встреч в апреле, мае и августе прошлого года: "Сначала за передачу всех находящихся в управлении RNP домов под управление RNA речь шла о долговых обязательствах в размере минимум 2 миллионов евро. Позднее было высказано предложение сначала передать находящиеся в управлении RNP жилые дома в Болдерае и Даугавгриве. На этих территориях примерная сумма долгов составляет около 100 тысяч евро. Из этих 100 тысяч планировалось наличными передать 10 тысяч евро, а оставшиеся 90 тысяч - в виде оплаты услуг Rīgas namu apsaimniekotājs".

Коссович рассказал передаче, что Трубко для получения и отмывания взятки предложил ловкую схему: "Он сказал, что мы вместе могли бы выбрать относительно запущенную недвижимость в Риге, и я как предприниматель, у которого есть свободные средства, за свои средства мог бы эту запущенную недвижимость приобрести, в свою очередь у них как у относительно большого домоуправа есть строители, рабочие.

Он мог бы быстро привести эти дома в хорошее состояние. И таким образом, подняв стоимость недвижимости, я эти здания снова мог бы продать и легализовать эту, скажу так, да, взятку уже как легальные деньги".

Интервью De Facto с Коссовичем прошло в кафе "Дива" в центре Болдераи - туда Трубко год назад привел депутата перекусить и попить после того, как показал обслуживаемые RNA территории. Коссовичу по легенде KNAB нужно было попросить, чтобы Трубко принял его в своей машине, так как его машина сломалась. "Все это время нас рядом ждала машина. Что меня очень смущало - такси, - рассказал депутат. - По пути обратно в Ригу я попросил отвезти меня в Рижскую думу, и в том такси - это был один из случаев, но не единственный - ясно прозвучало, на самом деле в присутствии таксиста, предложение: сначала был показан этот жест с цифрой два.

Когда я спросил, что это означает, он сказал, что это двойка с шестью нулями".

На этой неделе по делу Трубко прошло первое заседание, на котором прокурор зачитала обвинение. Трубко свою вину отрицает и утверждает, что обвинение ему непонятно: "Если мы видим, что, одним словом... поймите, я не хочу сейчас говорить, так как одно дело, как вы говорите, выпивая водку... Ну, если бы мы с ним встречались в бане, может быть, мы бы с ним о чем-то больше договорились и так далее. Поймите, мне непонятно - мы знаем: никакого конкурса [о передаче домов RNP], никаких уступок нет. Вопрос, почему вообще ко мне пришли люди - я частный предприниматель..."

И адвокат Трубко Нормунд Шлитке после суда предоставил свою интерпретацию сказанного в обвинении: "Коссовичу - да, однозначно, было написано два миллиона и дважды подчеркнуто, указывая, что это денежная сумма, которую можно получить в фонде инфраструктуры при трехстороннем договоре и, соответственно, использовать по своему усмотрению, о чем говорилось многократно. Никакой взятки!".

Адвокат также пояснил, что Трубко - украинец по национальности и думает по-украински, поэтому могло возникнуть недоразумение.

"И поэтому он очень часто говорит "ты", "тебе", "вам", не уточняя конкретно. А не как юрист: "Я заключу трехсторонний договор с самоуправлением об улучшении инфраструктуры". Поэтому, конечно, нам надо будет чуть ли не лингвистическую экспертизу делать, чтобы понять, что Игорь об этом думал".

В свою очередь Коссович утверждает, что Трубко по-латышски говорит довольно хорошо, кроме того, иногда он переходил на русский язык. Депутат также напомнил, что Трубко предлагал ему бесплатно отремонтировать недвижимость: "В один из первых раз, когда уже прозвучала эта сумма, он предложил, сказал: "Ну, Коссович, ты смотри сам, как эти денежки разделить, вы там в пяти фракциях, возможно. Но с другой стороны - для кого тебе это делать? Вы, "Прогрессивные", отвечаете за жилищный комитет в Риге, который напрямую отвечает за обслуживание домов. Поэтому подумай, надо ли делиться с депутатами, или же отложить на предвыборную кампанию, или как". Тяжело понять, почему такие консультации Трубко оказывал, чтобы помочь Риге, каким образом эти два миллиона можно было вырезать. Но если это консультации - то, что он делал, то пусть будет так".

Как напоминает передача, следующее заседание суда запланировано на 20 мая, когда в качестве свидетеля будет заслушан Коссович. Адвокат Трубко уже пообещал, что у него к депутату будет очень много вопросов.

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