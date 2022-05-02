Отказ от российского газа: жители Скулте против строительства терминала СПГ

Проект терминала СПГ в Скулте претендует на государственную поддержку как один из вариантов замены российского газа. Терминал планируется разместить к северу от порта Скулте, на границе Саулкрасты и Лимбажского края. Трубопровод будет соединен с береговым терминалом, а сам терминал планируется установить на расстоянии 2,5 км от берега.

Однако разработчики проекта указали, что терминал можно отодвинуть в два раза дальше и тогда он будет практически незаметен с берега. Обеспокоенность по поводу проекта уже давно выражали местные жители, создавшие Общество защиты прибрежной среды. Его представители подчеркнули, что поддерживают отказ от российского газа, но считают, что его следует заменить местными ресурсами, а терминал при необходимости построить в другом месте.

"В Латвии есть несколько мест, где можно было бы построить терминал, где есть промышленная зона и, соответственно, подходящая среда, которая позволит предотвратить всевозможные риски", - пояснил основатель Общества защиты прибрежной среды Юрис Пизикс.

Наибольшее беспокойство вызывают отнюдь не возможные изменения пейзажа, а остающиеся без ответа вопросы о рисках аварий. Член правления продвигающего проект АS Skulte LNG Terminal Улдис Салминьш считает, что беспокойство по поводу безопасности иррационально. Сжиженный газ не может взорваться, и даже в случае утечки он не представляет опасности для окружающей среды.