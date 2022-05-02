Гитлер был еврей? Как Сергей Лавров спровоцировал скандал в Израиле

В ответ Лавров сказал: "Он [Зеленский] выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят". Цитата приведена по расшифровке интервью на сайте МИД России.