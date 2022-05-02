Пн, 2.05.2022
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Нил Ушаков, лидер партии "Согласие"

Гитлер был еврей? Как Сергей Лавров спровоцировал скандал в Израиле

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид и глава МИД России Сергей Лавров ФОТО: SCANPIX

Российского посла в Израиле вызвали в Министерство иностранных дел страны из-за интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях и Зеленском итальянскому телевидению, сообщает агентство Reuters.

Ведущий итальянского телеканала Mediaset задал Лаврову вопрос, как обвинения украинских властей в нацизме вяжутся с тем, что глава страны Владимир Зеленский - еврей.

В ответ Лавров сказал: "Он [Зеленский] выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят". Цитата приведена по расшифровке интервью на сайте МИД России.

Слова Лаврова вызвали в Израиле скандал. Глава МИД страны Яир Лапид написал в Twitter: "Высказывания Лаврова не только непростительны и возмутительны - они являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме - самый низменный уровень расизма в отношении евреев".

"Нацисты преследовали евреев, только нацисты были нацистами, только нацисты осуществляли систематическое уничтожение еврейского народа", - добавил он.

Как заявил Лапид, Израиль ждет от Лаврова извинений.

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