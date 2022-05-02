Президенты Турции и Бразилии готовы отправиться в Москву

"У Бразилии и Венесуэлы хорошие отношения с Россией. Тем не менее обе страны заявили, что война должна быть прекращена", - сказал министр, недавно посетивший несколько стран Латинской Америки.

Болсонару заявил, что готов организовать совместный визит в Москву с лидерами других стран, в том числе с президентом Турции Эрдоганом, сказал Чавушоглу и пообещал, что Турция рассмотрит этот вопрос.

Турецкое руководство неоднократно заявляло о готовности содействовать проведению саммита президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

В Турции уже состоялись встречи министров иностранных дел Украины и России и делегаций мирных переговоров.

Чавушоглу также рассказал о позиции НАТО в отношении войны в Украине.

"Позиция НАТО ясна. Мы не будем ввязываться в войну на Украине, но если будет малейшее нападение на кого-то из союзников, мы ответим соответствующим образом", - сказал министр.