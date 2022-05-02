Газета: Начальник Генштаба Российской Армии посещал восточную Украину

Газета также сослалась на высокопоставленного украинского чиновника. ПО информации издания, Герасимов на этой неделе находился на востоке Украины, где встречался с российскими солдатами. Целью его визита была попытка облегчить процесс наступления войск России на Донбасс.

На прошлой неделе несколько источников сообщили, что Герасимов отправился на Донбасс, чтобы, возможно, принять на себя командование оккупационными войсками. Сообщалось также о ранении Герасимова, однако эта информация не подтвердилась.

Тем временем Руслан Левиев, основатель российского военного исследовательского проекта Conflict Intelligence Team, объявил в воскресенье, 1 мая, что несколько тщательно охраняемых пассажирских самолетов Министерства обороны России приземлились в Белгороде в выходные.

Левиев считает, что Герасимов мог вернуться в Москву на одном из этих самолетов. Он также заявил, что у Conflict Intelligence Team нет информации о том, что Герасимов может быть ранен.

В Минобороны России возможный отъезд Герасимова на Донбасс не прокомментировали.

Галерея: Украина 1 мая