Пн, 2.05.2022
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Нил Ушаков, лидер партии "Согласие"
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В Эстонии мужчина, приклеивший на окно георгиевскую ленточку и букву Z, был отправлен под арест

Враждебная символика. ФОТО: Sander Ilvest

Живущий в таллиннском районе Ласнамяэ 48-летний мужчина постоянно выставлял на своем окне георгиевскую ленточку, букву Z и поддерживающие агрессию России тексты. После разговора с полицией, он не понял, в чем проблема, а потому был отправлен под арест на 13 суток за демонстрацию вызывающих вражду символов, пишет Rus.Postimees.

"С начала войны в Украине на окне одной из ласнамяэских квартир постоянно были выставлены российский флаг, георгиевская ленточка и приклеенная к стеклу буква Z. Провокационные символы потревожили нескольких жителей района, которые сообщили об этом в полицию", - написала Пыхьяская префектура полиции в социальной сети.

В четверг патрульные полицейские отправились с проверкой на место, в это время на окне красовалась надпись: З FOR RUƧƧIA. Полицейские пообщались с приклеившим текст человеком, но он не захотел понять, в чем проблема, и не удалил надпись: "В нашем публичном пространстве нет места для выражения мнения подобным образом. В административном порядке мужчина был задержан, а в пятницу суд назначил ему наказание за демонстрацию в окне разжигающих ненависть символов в виде ареста на 13 суток. Отбывать наказание он отправился прямо из зала суда".

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