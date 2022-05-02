Генпрокурор Украины назвала имя российского военного, подозреваемого в убийстве жителей Бучи

В конце апреля Ирина Венедиктова назвала имена 10 российских военнослужащих, подозреваемых в преступлениях в Буче, но Сергея Колоцея среди них не было.

По версии следствия, мужчина убил людей, тела которых со связанными руками попали на самые известные фотографии погибших в Буче.

На фотографиях видно три тела. Как сообщила Венедиктова, был и еще один погибший, который не попал в кадр. Убийства были совершены, предположительно, 18 марта.

Как сообщает генпрокуратура Украины, 29 марта Колоцей подверг пыткам мирного жителя, заставляя признаться в деятельности против российской армии. Как сообщается, он имитировал расстрел мужчины и заставлял его нюхать мертвого человека.

"Решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск", - заявили в офисе генпрокурора Украины.

Украинское издание "Слiдство.Инфо", пишет, что свидетели узнали Сергея Колоцея на видео из отделения службы доставки СДЭК (российский оператор экспресс-доставки документов и грузов), в белорусском городе Мозырь. На этом видео российские военные отправляют домой посылки. Согласно почтовым документам, Колоцей отправил в Ульяновск крышку багажника.

"Слiдство.Инфо" называет 35-летнего Сергея Колоцея белорусом, уроженцем Мозыря. Как сообщается, он родился там, а затем переехал в Россию.

Независимого подтверждения этих данных пока нет. Росгвардия и другие российские ведомства эти обвинения пока не прокомментировали. Власти РФ отрицают причастность российских военных к гибели мирных жителей в Буче, называя видео и фотографии из этого города "фейком" и "постановкой".

Видео: Прокуратура Украины подозревает российского военного в убийстве четырех гражданских