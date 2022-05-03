Разыскивают маленького рижанина, который пожертвовал Украине свою копилку
Вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс в соцсетях выступил с просьбой отозваться маленького ребенка, который помог Украине.
Вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс в соцсетях выступил с просьбой отозваться маленького ребенка, который помог Украине.
"30 апреля мне выпала честь передать послание поддержки и солидарности мэру Киева Виталию Кличко. Рассказал Виталию Кличко о большой отзывчивости рижан, которые за три дня заполнили автобусы дарами поддержки. В качестве символического подарка, характеризующего поддержку горожан, я лично передал мэру Киева принесенную маленьким рижанином копилку.
Когда 22 апреля к торговому центру Alfa маленький сторонник Украины принес свой захватывающий подарок, к сожалению, мы не успели спросить его имя. Я прошу отозваться его и его родителей, чтобы можно было передать личную благодарность мэра Киева Виталия Кличко бескорыстному другу Украины", - написал Смилтенс.
Вице-мэр Риги просит отозваться и позвонить по номеру телефона 67026396 или написать на электронную почту edvards.smiltens@riga.lv.
Напомним, Рижская дума 19 апреля приняла решение о дарении Киеву 11 автобусов предприятия Rīgas satiksme. С 20 по 22 апреля жителей Риги призывали жертвовать для жителей Киева продукты питания, товары гигиены и корм для животных. Всего было пожертвовано 50 тонн товаров.
Автобусы были переданы представителям киевского предприятия общественного транспорта 27 апреля.
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