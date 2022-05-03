Разыскивают маленького рижанина, который пожертвовал Украине свою копилку

Когда 22 апреля к торговому центру Alfa маленький сторонник Украины принес свой захватывающий подарок, к сожалению, мы не успели спросить его имя. Я прошу отозваться его и его родителей, чтобы можно было передать личную благодарность мэра Киева Виталия Кличко бескорыстному другу Украины", - написал Смилтенс.